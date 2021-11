Das sollten Hochdorf Holding-Anleger wissen!

Für die Aktie Hochdorf stehen per 10.11.2021, 17:01 Uhr 41.25 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Hochdorf zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Hochdorf auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Hochdorf schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,21 % und somit 0,82 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,39 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 36,09 und liegt mit 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 28,56. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Hochdorf auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hochdorf im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hochdorf. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".