Das sollte den Heidelberg Pharma-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Heidelberg Pharma weist am 26.03.2022, 01:38 Uhr einen Kurs von 5.16 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Heidelberg Pharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 5,81 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (5,16 EUR) deutlich darunter (Unterschied -11,19 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (4,56 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,16 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Heidelberg Pharma-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Die Heidelberg Pharma-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Heidelberg Pharma mit einer Rendite von 50,89 Prozent mehr als 45 Prozent darüber. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,2 Prozent. Auch hier liegt Heidelberg Pharma mit 52,09 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Heidelberg Pharma zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Heidelberg Pharma-Analyse vom 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Heidelberg Pharma jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Heidelberg Pharma-Analyse.

Heidelberg Pharma: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...