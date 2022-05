Das sollte den Duke Energy-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Der Kurs der Aktie Duke Energy steht am 13.05.2022, 08:19 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 108.85 USD. Der Titel wird der Branche "Elektrische Dienstprogramme" zugerechnet.

Die Aussichten für Duke Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Duke Energy-Aktie beträgt dieser aktuell 104,35 USD. Der letzte Schlusskurs (108,85 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,31 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Duke Energy somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (110,31 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,32 Prozent), somit erhält die Duke Energy-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Duke Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,37 und liegt mit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 40,97. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Duke Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Duke Energy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 9 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.