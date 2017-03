Ein solider Jahresstart für Campbell Soup!

Liebe Leser,

Campbell hatte einen soliden Jahresstart. Bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau stieg der Gewinn im 1. Quartal um die Hälfte. Geholfen haben nicht zuletzt Kostensenkungen in Höhe von 143 Mio $. Entsprechend verbesserte sich die operative Marge von 14,3 auf 20,8%. Während das Kerngeschäft mit Fertiggerichten bei 1,3 Mrd $ stagnierte, wuchs die Sparte Snacks und Biskuits um 3% auf 671 Mio $. Enttäuscht haben dagegen die frischen Produkte. Der Umsatz ging um 6% auf 234 Mio $ zurück. Nach einer teuren Rückrufaktion im vergangenen Sommer waren die Produkte in Verruf geraten.

Campbell muss die Auslandsexpansion vorantreiben

Im Gesamtjahr erwartet das Management einen Umsatz von rund 8 Mrd $ und einen Anstieg des bereinigten Gewinns um 2 bis 5% auf 3,00 bis 3,09 $ pro Aktie. Der tatsächliche Gewinn dürfte sich ebenfalls innerhalb dieser Bandbreite bewegen, zumal kaum noch Sonderbelastungen anfallen werden. Zudem kündigte Campell weitere Sparmaßnahmen an. Bis 2018 sollen die jährlichen operativen Kosten um 300 Mio $ sinken.

Um die Nachfrage nach Suppen anzukurbeln, hat Campbell Ende Dezember die neue Fertigsuppe Well Yes! auf den Markt gebracht, die es in verschiedenen Varianten gibt. Zudem muss der Konzern das Vertrauen der Konsumenten in seine Frischeprodukte zurückgewinnen. Immerhin handelt es sich um einen Markt mit riesigem Potenzial. Branchenexperten rechnen bis 2019 mit jährlichen Wachstumsraten von 15% auf 20 Mrd $ allein in den USA. Letztlich muss Campbell die Auslandsexpansion vorantreiben. Außerhalb der USA erwirtschaftet der Konzern erst 19% des Gesamtumsatzes.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse