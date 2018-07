solarisBank erhält Lizenzen zur Eröffnung von Krypto-Geschäftskonten

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Blockchain- und Kryptowährungsfirmen, die seit langem daran gewöhnt sind, traditionelle Finanzinstitutionen in der Europäischen Union zu meiden, können jetzt aufatmen. Die in Deutschland ansässige solarisBank erhielt die notwendigen Lizenzen, um im europäischen Wirtschaftsraum tätigen Kryptowährungsunternehmen Bankkonten zur Verfügung zu stellen. Demnach können Unternehmen in diesem Bereich ein “Blockchain Company-Konto” eröffnen.

Marktlücken füllen

Ein Beitrag von Bitcheck.