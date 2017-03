softgarden auf internationalem Wachstumskurs / Bewerbermanagementsoftware in neun Sprachen verfügbar / Büro in London eröffnet (FOTO)

Berlin (ots) -Der Berliner Anbieter für E-Recruitinglösungen softgarden zielt inden kommenden Jahren auf internationales Wachstum. Im Backend undFrontend (einschließlich der Karriereseiten) ist die Lösung ab sofortin neun Sprachen verfügbar. Zudem hat softgarden ein Büro in Londoneröffnet.Französisch bis Chinesischsoftgarden steht den Kunden nunmehr in der Basisvariantevollständig in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch undNiederländisch zur Verfügung. Spanisch, Portugiesisch, Italienisch,Schwedisch und Chinesisch sind kostenpflichtig zusätzlich buchbar.Damit reagiert softgarden zum einen auf das zunehmend globalerwerdende Recruiting in deutschen Wachstumsunternehmen, die bis weitin den Mittelstand hinein international rekrutieren. Zum anderenbereitet das Unternehmen damit sein künftiges Wachstum vor.Büro in LondonParallel zur Internationalisierung des Softwareangebots hatsoftgarden ein Büro in London eröffnet und dafür einen englischenMitarbeiter eingestellt (www.softgarden.io). Erste Kunden auf dembritischen Markt, wie etwa Crown Lift Trucks Ltd, sind gewonnen.Dominik Faber, Gründer und Geschäftsführer von softgarden, wird inden kommenden Monaten häufiger in London anzutreffen sein und dortdie Basis für den internationalen Expansionskurs von softgardenlegen. In den kommenden Jahren sollen weitere Auslandsbüros folgen.Tesla der Recruitingindustrie"softgarden bietet vor allem mittelständischen und starkwachsenden Unternehmen eine einzigartige zeitgemäße Recruitinglösung,die auch für Unternehmen auf anderen Märkten extrem interessant ist",sagt Dominik Faber und verweist auf die jüngstensoftgarden-Neuentwicklungen wie etwa das Bewerber-Feedbackmodul oderdas softgarden Network: "Langfristig möchten wir uns internationalals der Tesla der Recruitingindustrie positionieren."Über softgarden e-recruiting GmbHDie E-Recruitingplattform softgarden bietet technisch zeitgemäßeLösungen im E-Recruiting, die Mediengewohnheiten und Perspektiven vonKandidaten integrieren. Als größter Spezialist fürE-Recruitinglösungen in Europa entwickelt softgarden permanentinnovative Angebote zur Candidate Experience und zum Active Sourcing:Im softgarden Network sammeln sich hoch qualifizierte Bewerber, dieaktuell aktiv nach einem neuen Job suchen und von Unternehmen allerGrößen und Branchen zum Bewerben aufgefordert werden. Mit demsoftgarden Bewerbermanagementsystem wickeln HR-Abteilungen ihreRecruitingprozesse professionell ab. Als Cloudlösung kombiniertsoftgarden Multiposting auf Jobbörsen und in sozialen Netzwerken,Bewerbermanagement und einen aktiven Kandidatenpool.www.softgarden.dePressekontakt:softgarden e-recruiting GmbHDenise HeymannTauentzienstraße 14D-10789 BerlinTelefon: 0049 30 884 940 448E-Mail: denise.heymann ( ) softgarden.deInternet: www.softgarden.deOriginal-Content von: softgarden, übermittelt durch news aktuell