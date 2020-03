Ab sofort wöchentliches Dossier zur Corona-Krise dfv Mediengruppe / Dossier bietet Überblick zu den Entwicklungen in 11 Branchen

Frankfurt am Main (ots) - Die dfv Mediengruppe bietet ab sofort einwöchentliches Dossier zum Corona-Virus: Es bündelt aktuelle Informationen ausmehr als 100 dfv Fachmedien. Damit bietet es in dieser Form eine einmaligeZusammenfassung der wichtigsten Berichte aus ganz unterschiedlichenWirtschaftsbereichen - von der Lebensmittelindustrie über Gastronomie und Hotelbis Touristik, von Agrar und Fleisch über Verpackung und Finanzen bis hin zuMarketing und Fashion."In der momentanen Lage den Überblick zu behalten ist unverzichtbar. Genau hiersetzt unser Informationsangebot an", so Sönke Reimers, Sprecher der dfvGeschäftsführung. "Mit unserem breit aufgestellten Fachmedien-Portfolio verfügenwir über ein umfangreiches Expertenwissen, das wir in dieser besonderenSituation gebündelt zur Verfügung stellen. Besonders ist, dass nur wir unserenKunden den Blick über ihre jeweiligen Branchengrenzen hinaus bieten können."Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und Experten-Interviews aus Medienwie Lebensmittel Zeitung, TextilWirtschaft, HORIZONT, ahgz und fvw: Das ersteCorona-Dossier beschäftigt sich auf 27 Seiten unter anderem mit derKonsumpsychologie in Krisenzeiten, Kampagnen gegen die Panikmache und Analysenüber Virusangst und Wirtschaftskrise.Das dfv Corona-Dossier steht unter https://tinyurl.com/rotja6b zum Downloadbereit.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8742/4545112OTS: dfv MediengruppeOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell