Ab sofort sind Bewerbungen für das 13. Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship möglich

Tokio (ots/PRNewswire) - Die gemeinnützige, rechtsfähigeHakuho-Stiftung mit Sitz in Tokio, Japan, nimmt seit dem 9. JuniBewerbungen für das 13. Hakuho Japanese Research Fellowship entgegen.ZielMit dem Ziel der weiteren Vertiefung der Grundlageninternationaler Forschung über Japan und eines tieferenVerständnisses des Landes lädt das Hakuho Foundation JapaneseResearch Fellowship führende internationale Wissenschaftler nachJapan ein, um vor Ort Forschungsvorhaben über die japanische Sprache,japanische Sprachvermittlung, japanische Literatur und japanischeKultur durchzuführen.Förderfähige ForschungsthemenForschung über japanische Sprache, japanische Sprachvermittlung,japanische Literatur und japanische KulturTeilnahmeberechtigte WissenschaftlerWissenschaftler aus den Themenbereichen japanische Sprache,japanische Sprachvermittlung, japanische Literatur oder japanischeKultur mit Wohnsitz außerhalb Japans, welche sämtliche der untenaufgeführten Kriterien erfüllen.- Zugehörigkeit zu einer Hochschul- oder Forschungseinrichtung (dazugehören Postdoktoranden, außerordentliche Professoren undLehrbeauftragte) oder ein entsprechender Forschungs- undBildungshintergrund.- Stipendiat oder Wissenschaftler mit Doktorgrad (einschließlichVerleihung bis spätestens 31. Dezember 2017) und umfangreichemForschungs- oder Bildungshintergrund- Ausreichende japanische Sprachkenntnisse zur Durchführung vonForschungen auf Japanisch- Nicht-japanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz außerhalb Japansoder japanischer Staatsangehöriger, welcher mindestens 10 Jahreaußerhalb Japans wohnhaft und in seinem Aufenthaltsland in derakademischen Gemeinschaft aktiv war- Bereitschaft, sich während der gesamten Stipendienzeitkontinuierlich in Japan aufzuhalten und an den von der Stiftungorganisierten Versammlungen zur Forschungsberichterstattungteilzunehmen.Anmerkungen:- Es werden keine Bewerbungen für Promotionsvorhaben gesucht.- Von Bewerbern, bei denen die Verleihung des Doktorgrades nochaussteht, wird eine schriftliche Bestätigung des Betreuersverlangt, dass der Titel bis spätestens 31. Dezember 2017 verliehenwird.- Da die Forschungsberichterstattung und sonstige Kommunikation mitdem Stiftungssekretariat ausschließlich auf Japanisch stattfindet,ist ein entsprechendes Sprachniveau auf Japanisch Voraussetzung.- Bewerben dürfen sich auch Personen, die in der Vergangenheitbereits Unterstützung für ein Forschungsvorhaben vor Ort erhaltenhaben.Umfang der UnterstützungDie folgenden, zur Durchführung eines Forschungsvorhabens in Japannotwendigen, Kosten werden für die Stipendiaten übernommen.- Flugkosten: Hin- und Rückflug in der Economy Class- Umzugsbeihilfe: 350.000 Yen- Lebenshaltungskosten und Forschungsausgaben: 350.000 Yen monatlich- Wohngeld: Bis zu 150.000 Yen monatlich (tatsächlich anfallendeKosten; gegen Vorlage von monatlichen Nachweisen)- Internationale Kranken- und UnfallversicherungZusätzlich zahlt die Hakuho-Stiftung der gastgebenden Einrichtungeine Kooperationsgebühr für die Nutzung von Infrastruktur usw. durchden Stipendiaten.Stipendienzeitraum:Wahlmöglichkeit zwischen dem folgenden langen (1 Jahr) oder kurzen (6Monate) ZeitraumLang (1 Jahr): 1. September 2018 - 31. August 2019Kurz (6 Monate): 1. September 2018 - 28. Februar 2019 (1. Durchgang)oder 1. März - 31. August 2019 (2. Durchgang)ZeitplanBewerbungszeitraum: 9. Juni - 31. Oktober 2017Bekanntgabe der Ergebnisse: Anfang März 2018 (angestrebt)Stipendienzeitraum: 1. September 2018 - 31. August 2019 (langerZeitraum: 1 Jahr; kurzer Zeitraum: 6 Monate)Bewerbungsratgeber (herunterzuladen von den folgenden Webseiten)Japanische Seite:http://www.hakuhofoundation.or.jp/program/tabid/153/Default.aspxEnglische Seite: http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/program/tabid/196/Default.aspx (http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/program/tabid/196/Default.aspx)Informationen zur Hakuho-StiftungDie Hakuho-Stiftung wurden 1970 anlässlich des 75. Jahrestages derGründung der Hakuhodo Inc. ins Leben gerufen. Seit April 2011 ist siein Folge der Einführung neuer Regelungen über gemeinnützigeEinrichtungen als gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung anerkannt undist als solche tätig.Mit dem Ziel der Förderung reicher menschlicher Qualitäten bei denKindern, welche die Führer von Morgen sein werden, unterstützt dieHakuho-Stiftung Bildung für Kinder insbesondere in den BereichenSprache und Kultur durch Initiativen wie den Hakuho Award fürherausragende Erzieher, Hakuho Research Grant für kindliche Bildung,Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship und Hakuho Scheme fürein weltweites japanisches Sprachnetzwerk für Kinder.URL:http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/tabid/187/Default.aspxPressekontakt:Scott MacdonaldSekretariat Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship (c/oe-side, Inc.)Tel: +81-3-6435-8140Fax: +81-3-6435-8790E-Mail: ip-office@hakuhofoundation-ip.jpOriginal-Content von: Hakuho Foundation, übermittelt durch news aktuell