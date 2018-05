Ab sofort ohne Papphülse: Revolution im Badezimmer (FOTO)

Mannheim (ots) -Im April 2018 ist ein neues Produkt in die deutschen Badezimmereingezogen: Das neue Zewa Smart Toilettenpapier verzichtet komplettauf die Papphülse und enthält darüber hinaus doppelt so vieleBlätter. Eine echte Innovation, die den Alltag erleichtert, Zeitspart und weniger Müll verursacht. Svenja Gutzke, Regional MarketingManager bei Essity, gibt Einblicke in die Entwicklung dieserInnovation und erklärt die Vorteile von Zewa Smart.Vorbei sind die Zeiten, in denen man entspannt auf dem stillenÖrtchen saß, nach dem Toilettenpapier griff und nichts als eine leerePapphülse in der Hand hielt. Keine Hülsenstapel neben der Toiletteoder im Mülleimer, keine Aufregung mehr, dass jemand das letzte Blattgenommen hat. Zewa Smart Toilettenpapier macht Schluss mit diesemunschönen Szenario, wie Svenja Gutzke, Regional Marketing Manager,erklärt: "Unser Ziel ist es, das Leben unserer Verbraucher einfacherzu machen. Deshalb verzichten wir bei Zewa Smart jetzt auf diePapphülse und das Toilettenpapier kann ganz normal bis zum letztenBlatt verwendet werden. Zudem befinden sich doppelt so vielequalitativ hochwertige Blätter auf der Rolle.""Die Trends gehen ganz klar in Richtung Erleichterung undZeitersparnis im Alltag. Verbraucher wünschen sich Produkte, die ihrLeben einfacher machen, ohne dass sie dabei auf Qualität verzichtenmüssen", weiß Svenja Gutzke. "Mit Zewa Smart Toilettenpapier bietenwir ihnen genau das." Dank der neuen, kompakten Verpackungsgrößelässt sich das Toilettenpapier ganz einfach in der Einkaufstaschetransportieren und zu Hause praktisch im Vorratsschrank verstauen.Trotzdem hat man von der Packungsgröße mit 4 Zewa Smart Rollengenauso viel wie von einer handelsüblichen 8er-Packung (1.200Blätter) Zewa Toilettenpapier. "Dieses innovative Konzept möchten wirjetzt bei den Verbrauchern etablieren", so Gutzke weiter. Schließlichrevolutioniert Zewa Smart nicht nur die tägliche Badezimmerroutine,sondern auch das Einkaufen sowie das Familien-, Büro- oder WG-Leben."Für Zewa Smart nutzen wir eine spezielle Technologie", erläutertGutzke. Dank dieser kann das Toilettenpapier bis zum letzten Blattverwendet werden - auch ohne Papphülse. Zudem ist es besonders weichund lässt sich genauso leicht abrollen wie Toilettenpapier mit Hülse.Damit garantiert Zewa beste Qualität und ultimative Weichheit bis zumletzten Blatt.Jeder deutsche Haushalt verbraucht durchschnittlich 93 RollenToilettenpapier pro Jahr - und damit auch 93 Papphülsen. "Wir beiEssity haben eine ambitionierte Nachhaltigkeitsagenda, die uns sehrwichtig ist und die mit dem Wunsch der Konsumenten einhergeht,verantwortungsbewusst zu konsumieren", sagt Gutzke. "Zewa Smart passtperfekt in dieses Konzept. Wenn nur zehn Millionen deutscherHaushalte zu Zewa Smart wechseln, werden 40 Prozent weniger Abfallund insgesamt sieben Prozent weniger CO2 verursacht*." Nutzt man alsodas neue Zewa Smart Toilettenpapier, konsumiert man dank dem Fehlender Hülse verantwortungsbewusst und nachhaltig, ohne auf Qualität undWeichheit verzichten zu müssen.Quelle: Bases II Deutschland, Juni 2016.*Im Vergleich zu Zewa SamtigPressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Faktor 3 AG, Maleen Geese, +49 (0)40-679 446-6115, zewa@faktor3.deOriginal-Content von: Zewa Smart, übermittelt durch news aktuell