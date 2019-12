Ab sofort mehr als 90 Menstruationsprodukte bei dm dauerhaft im Preis gesenkt (FOTO)

Karlsruhe (ots) - dm drogerie markt senkt ab sofort deutlich die Preise fürMenstruationsprodukte. Mit dem Beginn der Adventszeit gibt Deutschlands größterund beliebtester Drogeriehändler seinen Kundinnen den Preisvorteil, der durchdie Mehrwertsteuersenkung bei Monatshygieneprodukten ab dem 1. Januar 2020entsteht, bereits einen Monat früher weiter. Zusätzlich werden in allen mehr als2.000 dm-Märkten und im Onlineshop die Verkaufspreise auf die nächste 5er Endungabgerundet. Damit bietet dm-drogerie markt bessere Preise, als es dieMehrwertsteuersenkung hergibt.Beispielrechnung:Jessa Tampons Mini, 32 StAlter Verkaufspreis gültig bis 30.11.2019: 1,25 EUR inkl.19% MwSt. (0,04 EUR je 1 St)rechnerischer Verkaufspreis inkl. 7% MwSt. ab 01.01.2020: 1,12 EURAb sofort gültiger Verkaufspreis mit Kundenvorteil bei dm, durch vorgezogenePreissenkung im Dezember und Abrundung auf die nächste 5er Endung: 1,05 EUR(0,03 EUR je 1 St.)Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing+ Beschaffung, erläutert das Vorgehen: "Wir haben uns für die Senkung derMehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte engagiert. Der Gesetzgeber hat nunreagiert und wir handeln sofort und geben den Preisvorteil an unsere Kundinnenweiter. Darüber hinaus runden wir die Preise bei Menstruationsprodukten auf dienächste 5er Endung ab." Über die Preissenkungen werden dm-Kundinnen in dendm-Märkten auch direkt am Regal informiert.Die Entscheidung den ermäßigten Steuersatz auf Menstruationsprodukte wiebeispielsweise Tampons und Damenbinden anzuwenden, billigte der Bundesrat inseiner Sitzung am 29. November 2019. Die gesetzliche Regelung zur Senkung derMehrwertsteuer wird ab dem 1. Januar 2020 in Kraft treten.Zu dm-drogerie marktTäglich gehen rund 1,9 Millionen Kunden in die rund 2.000 dm-Märkte inDeutschland einkaufen. Mehr als 62.000 Menschen in über 3.600 Märkten arbeiteneuropaweit für dm-drogerie markt. dm ist aktuell in 13 europäischen Ländernvertreten und konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz vonrund 11,2 Milliarden Euro erreichen. Die rund 41.000 dm-Mitarbeiter inDeutschland erwirtschafteten in diesem Zeitraum einen Umsatz von 8,37 MilliardenEuro. Das Sortiment des - laut Kundenmonitor 2019 - beliebtesten DrogeriemarktsDeutschlands bietet eine umfassende Auswahl an Produkten. Das drogistischeAngebot umfasst neben Gesichts- und Körperpflege, Kosmetik und Düften auchProdukte aus den Bereichen Ernährung, Haushalt, Hygiene, Foto, Gesundheit undTiernahrung. Die dm-Kunden schätzen zudem eine kompetente und typgerechteBeratung durch geschulte Mitarbeiter. Neben bekannten Markenartikeln findenKunden in allen Sortimentsbereichen eine Vielzahl von dm-Marken wie Balea oderdie meistverkaufte zertifizierte Naturkosmetikmarke alverde.Pressekontakt:Herbert Arthendm-drogerie marktTelefon: +49 721 5592 1195herbert.arthen@dm.denewsroom.dm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50659/4455824OTS: dm-drogerie marktOriginal-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuell