Ab sofort bundesweit bei Netto Marken-Discount mit American Express bezahlen

Maxhütte-Haidhof (ots) - Kunden von Netto Marken-Discount habennun noch mehr Möglichkeiten, ihre täglichen Einkäufe zu bezahlen,denn ab sofort ist bundesweit das Bezahlen mit American Expressmöglich - und das auch kontaktlos. Damit bauen beide Unternehmen dasServiceangebot für ihre Kunden weiter aus.Einkäufe unkompliziert und schnell begleichen: Schon seit Längeremist das Bezahlen bei Netto Marken-Discount viaNear-Field-Communication-Technologie (NFC) möglich. Ab sofortprofitieren auch alle American Express Kunden vom komfortablenBezahlen in den bundesweit rund 4.200 Filialen von NettoMarken-Discount. Einkäufe bis 50 Euro können bequem kontaktlosbeglichen werden."Durch den Gewinn eines starken Partners wie Netto Marken-Discountbieten wir unseren Kunden noch mehr Komfort und Flexibilität imAlltag. Das freut uns sehr. Gleichzeitig steigern wir unsereAkzeptanz im Lebensmitteleinzelhandel bedeutend", erläutert SonjaScott, Vice President für das Akzeptanzpartnergeschäft. DerKreditkartenanbieter baut mit der Partnerschaft mit NettoMarken-Discount sein Akzeptanzpartnernetzwerk im deutschenEinzelhandel weiter aus."Die Kooperation mit American Express stellt die neuesteErweiterung unseres Angebots an vielfältigen Bezahlmethoden dar.Durch die Partnerschaft erhalten die Netto-Kunden noch mehr Serviceund Komfort, was kontaktlose Zahlmöglichkeiten anbelangt", soStefanie Adler, Unternehmenskommunikation Netto Marken-Discount.So funktioniert NFCKunden können via NFC sicher bezahlen, ohne die Karte an der Kassein ein Terminal zu stecken. Denn die kontaktlose Karte verwendet einedrahtlose Technologie über kurze Distanz (Near Field Communication).Über einen verschlüsselten Chip werden Zahlungsinformationensekundenschnell übertragen, wenn Kunden die Karte nah an daskontaktlose Lesegerät halten. Da die Distanz auf vier Zentimeterbegrenzt ist, ist für die erforderliche Sicherheit gesorgt. Werkontaktlos bezahlt, zahlt immer passend und schnell ohne Eingabe derPIN.Weitere Informationen zu den Bezahlmöglichkeiten bei NettoMarken-Discount: www.netto-online.de/Kreditkartenzahlung.chtmWeitere Informationen zu American Express:www.americanexpress.com/de/Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.200 Filialen, rund 75.150Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 4.900Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigstenAusbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetztFührungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus deneigenen Reihen.Über American Express:American Express ist ein globales Serviceunternehmen. Wir bietenunseren Kunden Produkte, Dienstleistungen und Services, die das Lebenbereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern. WeitereInformationen gibt es unter americanexpress.de. Besuchen Sie unsaußerdem auf www.facebook.com/americanexpress,www.twitter.com/americanexpress und www.youtube.com/americanexpress.Pressekontakt:Netto Marken-Discount AG & Co. KGUnternehmenskommunikationChristina Stylianou / Stefanie AdlerTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.dewww.netto-online.deAmerican Express Services Europe Ltd.Carola ObergföllTheodor-Heuss-Allee 11260486 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 7576-2325E-Mail: Carola.Obergfoell@aexp.comOriginal-Content von: Netto Marken-Discount AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell