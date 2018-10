Ab sofort bestellbar: SKODA CITIGO G-TEC mit umweltfreundlichem CNG-Antrieb (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Schonend zur Umwelt: Bivalenter Kleinstwagen emittiert nur 81Gramm CO2/km- Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum und 50 kW (68 PS) speziellauf Erdgas optimiert- CITIGO auch mit hocheffizienten MPI-Aggregaten mit 1,0 LiterHubraum und 44 kW (60 PS) beziehungsweise 55 kW (75 PS)verfügbar- Alle Motorisierungen entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-TEMP undverfügen serienmäßig über Start-Stopp-Automatik undBremsenergierückgewinnung- SKODA bietet den CITIGO in den Ausstattungen Active, Ambitionund Style an- Umfangreich ausgestattete Sondermodelle COOL EDITION, CLEVER undDesignlinie MONTE CARLO ergänzen die Modellpalette- Einstiegspreis für den beliebten Kleinstwagen liegt bei 9.870EuroStart frei für den SKODA CITIGO G-TEC* mit umweltfreundlichemErdgasantrieb. Dank seines 50 kW (68 PS) starken, auf den Betrieb mitCNG (Compressed Natural Gas = Erdgas) optimierten Dreizylindersüberzeugt der Kleinstwagen mit besonderer Sparsamkeit und niedrigemCO2-Ausstoß. Darüber hinaus bietet SKODA den CITIGO auch weiterhinmit modernen MPI-Aggregaten mit 1,0 Liter Hubraum und Leistungen von44 kW (60 PS)* bis 55 kW (75 PS)* an. Alle Motoren erfüllen dieAbgasnorm Euro 6d-TEMP und verfügen mit Start-Stopp-Automatik undBremsenergierückgewinnung über die sogenannte Green tec-Technologie.Der SKODA CITIGO ist ab 9.870 Euro erhältlich.Der CITIGO punktet mit idealen Abmessungen für Parkmanöver in derCity, SKODA typischem Platzangebot und praktischen SimplyClever-Features. Beim CITIGO G-TEC kombiniert die tschechischeTraditionsmarke Erdgasantrieb mit den Green tec-TechnologienStart-Stopp-Automatik und Energierückgewinnung. Das Ergebnis ist einbesonders umweltfreundlicher und sparsamer Einstieg in dieindividuelle Mobilität: Der Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum undmanuellem 5-Gang-Schaltgetriebe leistet 50 kW (68 PS) und verbrauchtnur 2,9 kg Erdgas auf 100 Kilometer. Dabei emittiert er gerade einmal81 Gramm CO2/km und glänzt mit der Top-Energieeffizienzklasse A+.Zusätzlich zum CNG-Tank besitzt der CITIGO G-TEC einen10-Liter-Benzintank. Allein mit Erdgas fährt der Kleinstwagen etwa350 Kilometer, weitere 200 Kilometer erzielt er mit dem Benzinvorrat- die kombinierte Reichweite liegt damit bei rund 550 Kilometern. Neuim CITIGO G-TEC: Eine Anzeige im Maxi-Dot-Display informiert denFahrer, wenn die routinemäßige Wartung der Gasanlage ansteht. DerEinstiegspreis des CITIGO G-TEC beträgt 12.720 Euro.Günstigere Einstiegspreise: CITIGO 1,0 MPI ab 9.870 EurobestellbarNeben der bivalenten Erdgasvariante erhalten Kunden den wendigenCITIGO auf Wunsch auch als reinen Benziner. Dabei können sie zwischenden Leistungsstufen 44 kW (60 PS)* und 55 kW (75 PS)* wählen. Dieeingesetzten MPI-Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum sind mit Greentec-Technologien ausgestattet und erfüllen ebenfalls die neueAbgasnorm Euro 6d-TEMP. Die Aggregate schicken ihre Kraft über ein5-Gang-Schaltgetriebe an die Vorderräder. Noch in diesem Jahr ist derBestellstart für das optional erhältliche automatisierteSchaltgetriebe ASG in Verbindung mit dem 55 kW (75 PS)* starken 1,0MPI-Motor geplant. Die Preise für den SKODA CITIGO beginnen bei 9.870Euro für den 1,0 MPI mit 44 kW (60 PS).Umfangreiche Ausstattung an BordBereits in der Basisausstattung Active hat der Kleinstwagenserienmäßig das Green tec-Paket an Bord, das Start-Stopp-Automatikund Bremsenergierückgewinnung umfasst. Zudem sind einhöhenverstellbares Dreispeichenlenkrad, das Easy Entry System (nurDreitürer), der Berganfahrassistent und LED-Tagfahrlicht Serie. Fürbeste Unterhaltung an Bord des CITIGO Ambition sorgt das MusiksystemBlues inklusive SD-Karten-Slot, Aux-in-Anschluss und CD-Spieler.Ebenfalls zur Serienausstattung zählen unter anderem ein Lederlenkradmit Multifunktionstasten, elektrische Fensterheber vorne sowie derhöhenverstellbare Fahrersitz. Den CITIGO Style stattet SKODAserienmäßig mit Klimaanlage sowie dem Infotainmentsystem Swing aus.Letzteres beinhaltet eine Bluetooth-Telefonfreisprecheinrichtung,sechs Lautsprecher, SD-Karten-Slot, einen USB-Anschluss und einFarbdisplay.Sondermodelle COOL EDITION und CLEVER sowie Designlinie MONTECARLOKunden können sich beim SKODA CITIGO auch für eines von zweiSondermodellen oder den sportlich anmutenden CITIGO MONTE CARLOentscheiden. Beim CITIGO COOL EDITION ist der Name Programm: Erverfügt über eine Klimaanlage inklusive Staub- und Pollenfilter. FürUnterhaltung an Bord sorgt das Musiksystem Blues inklusiveSD-Karten-Slot, Aux-in-Anschluss und CD-Spieler sowie Radio mit DAB+.Der SKODA CITIGO CLEVER umfasst neben Multifunktions-Lederlenkrad,Klimaanlage und DAB+ das Musiksystem Swing, eineBluetooth-Freisprecheinrichtung, getönte Heck- und hintereSeitenscheiben sowie beheizbare Vordersitze.Mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern, spezieller MONTE CARLO-Folierungan Türen und Heck sowie abgedunkelten Rückleuchten und einemserienmäßigen Sportfahrwerk präsentiert sich der CITIGO MONTE CARLObetont dynamisch. Der Eindruck setzt sich im Interieur fort: Schalt-und Handbremshebel in Leder mit roten Ziernähten, spezielleSitzbezüge in MONTE CARLO-Rot und der schwarze Dachhimmel ergebeneinen stimmigen Look.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. * Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

CITIGO 1,0 MPI Green tec 44 kW (60 PS) innerorts 4,9 - 4,8 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 97 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse B
CITIGO 1,0 MPI Green tec 55 kW (75 PS) innerorts 5,1 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 97 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B
CITIGO 1,0 G-TEC 50 kW (68 PS) innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 82 - 81 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A, innerorts 3,7 kg/100km, außerorts 2,6 kg/100km, kombiniert 2,9 kg/100km