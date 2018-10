Ab sofort mit American Express Karten auch bei Lidl einkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Frankfurt am Main (ots) -- American Express Kreditkarten werden ab sofort bundesweit inallen rund 3.200 Lidl Filialen akzeptiert- Kontaktlos bezahlen via NFC ebenfalls möglich- Beim täglichen Einkauf Membership Rewards sammelnAmerican Express und Lidl geben ihre Partnerschaft bekannt. Absofort akzeptieren alle rund 3.200 Filialen derLebensmitteleinzelhandelskette Lidl die Kreditkarten von AmericanExpress.Mit der neuen Partnerschaft zwischen American Express und Lidllassen sich die täglichen Einkäufe noch einfacher, bequemer undschneller erledigen. "Mit unserem neuen Partner Lidl gehen wir direktauf die Wünsche unserer Kunden ein, auch bei einem der größtendeutschen Lebensmittelhändler ihre Karte einsetzen zu können.Zugleich stärken wir mit Lidl unser Netzwerk und treiben dessenAusbau weiter voran", sagt Sonja Scott, Country Manager AmericanExpress in Deutschland.Auch Marcel von Haber, in der Geschäftsleitung von LidlDeutschland unter anderem zuständig für den Bereich Finanzen, freutsich über die neue Zusammenarbeit: "Mit American Express erweiternwir unser Angebot an bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten um einwichtiges Zahlungsmittel. Damit können wir unseren Kunden beimEinkauf noch mehr individuelle Bezahlmethoden bieten."Noch mehr Vorteile für Kunden von American Express und LidlDas Bezahlen in den rund 3.200 Filialen von Lidl mit der AmericanExpress Karte funktioniert bis 50 Euro auch kontaktlos ohne Eingabeder PIN über die NFC-Technologie (Near Field Communication). Dafürhält der Karteninhaber seine Karte an das Lesegerät an der Kasse. DieZahlungsinformationen werden dann schnell und sicher übertragen.Zudem gibt es bei jedem Einkauf, der mit einer American Express Kartegetätigt wird, Membership Rewards Punkte. Voraussetzung dafür ist,dass der Karteninhaber am Bonusprogramm von American Expressteilnimmt. Die Membership Rewards Punkte können genutzt werden, umden getätigten Einkauf zu bezahlen. Dafür werden die Punkte einfachnachträglich online über das Kartenkonto verrechnet.So funktioniert kontaktlos zahlen via NFCKunden können mit NFC sicher und kontaktlos bezahlen. Diesbedeutet, es ist nicht mehr notwendig, die Karte an der Kasse in einTerminal zu stecken, denn die kontaktlose Karte verwendet einedrahtlose Technologie über eine kurze Distanz. Über einenverschlüsselten Chip werden Zahlungsinformationen sekundenschnellübertragen, wenn Kunden die Karte nah an das Lesegerät halten. Da dieDistanz auf vier Zentimeter begrenzt ist, ist für die erforderlicheSicherheit gesorgt. Wer kontaktlos bezahlt, zahlt immer passend undschnell ohne Eingabe der PIN.Über American ExpressAmerican Express ist ein global integrierterZahlungsdienstleister, der seinen Kunden Produkte, Dienstleistungenund Services anbietet, die das Leben bereichern und den Erfolg vonUnternehmen fördern. Weitere Informationen gibt es unteramericanexpress.de, facebook.com/americanexpress,instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express,twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.Über LidlDas Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf Lidl.dePressekontakt:American Express Services Europe Ltd.Carola ObergföllTheodor-Heuss-Allee 11260486 Frankfurt am MainTelefon: 069/75762325E-Mail: Carola.Obergfoell@aexp.comOriginal-Content von: American Express International, übermittelt durch news aktuell