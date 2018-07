sofatutor.com: Zuwachs in der Geschäftsführung der Online-Lernplattform (FOTO)

Berlin (ots) -Die Online-Lernplattform sofatutor.com erhält Zuwachs in derGeschäftsführung - die Verstärkung kommt aus den eigenen Reihen. AbJuli 2018 wird der bisherige Marketingleiter Arne Strawe, neben ColinSchlüter und Stephan Bayer, als dritter Managing Director in derLeitung des Berliner Unternehmens fungieren.Gründer Stephan Bayer freut sich über die Veränderung: "sofatutorist in den letzten Jahren gewaltig gewachsen. Wir haben uns daherdazu entschieden, noch jemanden mit in die Geschäftsführung zunehmen, um noch effektiver agieren zu können. Für Colin und michsteckt sehr viel Herzblut in unserer Plattform. Daher war klar, dassdie Wahl nur auf jemanden fallen kann, der unsere Vision zu 100Prozent teilt. Wir arbeiten seit Jahren eng mit Arne zusammen und erist mit dafür verantwortlich, dass wir heute zu den führendenAnbietern in Deutschland gehören. Ein besseres Match können wir unsnicht vorstellen."Strawe war 2012 von Google zur Lernplattform sofatutor gewechseltund ist seit 2016 als Head of Marketing für das Wachstum desUnternehmens verantwortlich. Diesen Fokus wird er innerhalb derGeschäftsführung weiter verfolgen. "Ich glaube an den Mehrwert vondigitalen Lernmedien für Schüler/innen aber auch Lehrer/innen. Lernenmuss jeder, dafür zu sorgen, dass es auch Spaß macht, das ist unsereMission. In sofatutor steckt großes Potenzial und ich freue mich,dies zukünftig noch konzentrierter aufdecken und weiterentwickeln zukönnen", so Arne Strawe über seine neue Position.sofatutor.com ist eine Online-Lernplattform, die sich anSchüler/innen aller Klassenstufen richtet. Aktuelle Lehrplaninhaltealler Fächer werden in über 12.000 kurzen Videos anschaulich erklärtund im Anschluss durch Arbeitsblätter und interaktive Übungengefestigt. Ein Hausaufgaben-Chat ergänzt das Portfolio, das mit Spaßzum Lernerfolg führt. Als eines der ersten digitalen Bildungsangeboteauf dem deutschen Markt ging sofatutor 2009 online und zählt heute zuden führenden Anbietern digitaler Lernmaterialien. Das BerlinerUnternehmen engagiert sich zudem in unterschiedlichenKooperationsprojekten im Bereich "digitaler Unterricht" gemeinsam mitLehrkräften, Schulen, Stiftungen, Hochschulen und Bundesländern. Zielist es, digitale Medien pädagogisch sinnvoll in den Schulalltag zuintegrieren und eine individuelle Lernumgebung für Schüler/innen zuschaffen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hatsofatutor.com bereits über 200.000 Nutzer.Weitere Informationen unter: https://www.sofatutor.com/about/pressPressekontakt:Stefanie Braunsofatutor GmbH, Teamlead Communicationsmail: stefanie.braun@sofatutor.comphone: 030 / 515 88 22 13Original-Content von: sofatutor GmbH, übermittelt durch news aktuell