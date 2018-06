smava provoziert und lässt Berliner in über 2 Milliarden schwimmen (FOTO)

Berlin (ots) -- Verbraucher sollen sensibilisiert werden, wie viel Geld sie proJahr zu viel für ihre Ratenkredite zahlen- Bildmaterial: http://bit.ly/bilder-sparenmitsmavaBis Samstagabend kann man in Berlin im Geld schwimmen, genaugesagt: in über 2 Milliarden euroähnlichen Geldscheinen. Sie befindensich in einem Pool in der Mall of Berlin. Was nach Spaß klingt, hateinen ernsten Hintergrund.Verbraucher für Preisunterschiede sensibilisieren"Wer sich Geld leiht, hat kein Geld zu verschenken. Deshalb wollenwir Verbraucher für die großen Preisunterschiede bei Kreditensensibilisieren. Denn sie sind aufgrund des intransparenten Marktesnur schwer für Kreditnehmer festzustellen. Am besten funktioniertdas, wenn man es selbst erlebt. Deshalb zeigen wir derÖffentlichkeit, um wie viel Geld es geht und lassen sie es beiInteresse auch spüren", erklärt Alexander Artopé. "Um es klar zusagen: Es geht darum Verbrauchern bewusst zu machen, wie sie beiKrediten sparen können. Nicht darum, den Eindruck zu erwecken, mankönne durch eine Kreditaufnahme im Geld schwimmen."Trotz Zinstief: Verbraucher zahlen pro Jahr über 2 Milliarden Eurozu viel für KrediteAuch in der Niedrigzinsphase unterscheiden sich die Zinsen vonRatenkrediten erheblich: Im Bundesdurchschnitt zahlen Verbraucherlaut Bundesbank im laufenden Jahr einen durchschnittlichen effektivenJahreszins von 5,7 Prozent. Wer seinen Kredit im Internet abschließt,zahlt nach Informationen von smava im Durchschnitt 1,9 Prozentpunkteweniger Zinsen (3,8 %). Noch größer fallen die Zinsunterschiedeinnerhalb der Bonitätsklassen aus. Bei einer Kreditsumme von 10.000Euro und einer Laufzeit von 48 Monaten sind es beispielsweise selbstbei bester Bonität 7,3 Prozentpunkte Unterschied. Die Zinsspanne gehtin diesem Fall von 0,69 bis 7,99 Prozent. Das geht aus Daten der FMHFinanzberatung und des Kreditportals smava hervor.Hätten alle Kreditnehmer 2017 ihren Ratenkredit im Internetabgeschlossen, hätten sie 2,2 Milliarden sparen können(http://bit.ly/kreditkosten2017). Das zeigen Daten der Bundesbank,Schufa und des Kreditportals smava. Allein im ersten Quartal 2018wären es über 600 Millionen Euro gewesen(http://bit.ly/kreditkosten-q1-2018). Eine aktuelle Umfrage unterBanken lässt vermuten, dass der Betrag bis Ende 2018 sogar auf 2,4Milliarden steigen könnte (http://bit.ly/zinsprognose-q3-2018).Kreditmarkt transparenter und fairer gestalten"Der Kreditmarkt ist für Verbraucher im Gegensatz zu Banken nichtzu überblicken", sagt Artopé. Dadurch haben Verbraucher einenNachteil. "Mit smava machen wir den Markt für Verbrauchertransparenter und fairer. Sie sind dadurch in der Lage diePreisunterschiede zu erkennen und enorm viel Geld zu sparen", sagtArtopé.Datenquellen der Zinssätze- Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 04.06.2018);Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken DE /Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte- smava GmbH: Effektivzinssätze aller über das Kreditportalsmava.de abgeschlossenen Ratenkredite (Stand: 04.06.2018)- FMH-Finanzberatung e.K.: Effektivzinssätze für Ratenkredite(Kreditbetrag: 10.000 Euro; Laufzeit: 48 Monate; freieVerwendung) bei bester Bonität (Stand: 04.06.2018)Weiterführende Informationen & Materialien- Bildmaterial: https://www.smava.de/presse/mediathek/- Pressemitteilung zu Kreditkosten im Jahr 2017:http://bit.ly/kreditkosten2017- Pressemitteilung zu Kreditkosten in Q1/2018:http://bit.ly/kreditkosten-q1-2018- Pressemitteilung zur Zinsprognose für Q3 2018:http://bit.ly/zinsprognose-q3-2018Über smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbrauchertransparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smavaeinen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Eurovon 25 Banken. So können Verbraucher den günstigsten Kredit auswählenund direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme vonüber 10.000 Euro spart ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro. Bishervermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davonalleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größtendeutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava300 Mitarbeiter aus 36 Nationen. smava wird von einem erfahrenenManagement aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet.Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, RunaCapital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollarin smava investiert. Mehr Informationen unterhttps://www.smava.de/ueber-smava.Pressekontakt:markengold PR GmbHKatarzyna Rezza VegaMünzstr. 1810178 BerlinTel.: +49 (30) 21915960smava.de@markengold.dehttp://www.markengold.deOriginal-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell