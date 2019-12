Neckarsulm (ots) - Die leistungsstarke Küchenmaschine mit WLAN-Schnittstelle istab dem 5. Dezember national in allen Lidl-Filialen und im Onlineshop erhältlichEin anspruchsvolles Festessen, kulinarische Trends oder schnelle Snacks: Mit dem"Monsieur Cuisine Connect" von Lidl lassen sich köstliche Rezepte zügig undeinfach zubereiten. Zahlreiche Funktionen wie die integrierte Küchenwaage, eineWLAN-Schnittstelle für den Zugriff auf eine umfangreiche Rezeptdatenbank sowiedie "Cooking-Pilot"-Funktion für die schrittweise Anleitung machen dieKüchenmaschine zum leistungsstarken Allround-Talent. Ab Donnerstag, 5. Dezember,ist der "Monsieur Cuisine Connect" zum Preis von 349 Euro in allen Lidl-Filialenund im Onlineshop erhältlich."Der 'Monsieur Cuisine Connect' macht sogar Kochmuffel zum Küchenprofi: Mit dereinfachen Bedienung, den vielseitigen Funktionen und der starkenLeistungsfähigkeit lässt sich jedes Rezept ganz leicht zubereiten", erläutertJan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Nachdem dieKüchenmaschine bereits 2018 sehr gut bei unseren Kunden ankam, bieten wir mitder Aktion auch 2019 wieder die Chance, eigene Kochroutinen zu vereinfachen."Multi-Funktionalität trifft smarte LösungenNeben gewohnten Funktionen der "Monsieur Cuisine"-Reihe wie Pürieren, Kneten mitLinkslauf oder Dampfgaren überzeugt der "Monsieur Cuisine Connect" mitintelligenten Gadgets. So führt etwa die "Cooking-Pilot"-Funktion auf einem7-Zoll-Farbtouchdisplay Schritt für Schritt durch die rund 500 Rezepte. Alsbesonderer Service für Kunden wurden diese bereits vorinstalliert undermöglichen einen direkten Einstieg ins Kochvergnügen. Wer sich zusätzlicheKoch- oder Backideen wünscht, kann über die WLAN-Schnittstelle durch regelmäßigeautomatische Updates auf neue Rezepte zugreifen sowie sich in der umfangreichenRezeptdatenbank oder durch das beiliegende Rezeptbuch mit etwa 160 Rezepteninspirieren lassen. Zudem kann der Nutzer die Zutaten direkt im Topf wiegen undmit einem reinen Kochvolumen von drei Litern sogar Portionen für ein größeresFamilienessen zubereiten.Weitere Informationen zur Marke "Monsieur Cuisine" sowie den Mitglieder-Zugangzum "VIP-Bereich" mit Rezeptdatenbank finden Sie auf: www.monsieur-cuisine.comZusätzliche Rezeptideen finden Sie auch auf: www.lidl-kochen.deDer "Monsieur Cuisine Connect" im Überblick- 7-Zoll-Farbtouchdisplay für eine einfache Bedienung- Rostfreier 4,5-l-Edelstahl-Mixbehälter mit maximaler Füllmengevon 3 l- 3 Automatikprogramme für Kneten, Dampfgaren, Anbraten- Integrierte Küchenwaage für direktes Wiegen im Topf (bis 5 kg)- Mit Linkslauf zum Kneten von Teigen und Rühren von Suppen,Eintöpfen etc. (keine Zerkleinerung von Lebensmitteln)- 1000 W (Kochfunktion)- 800 W (Mixen)- Cooking-Pilot (500 vorinstallierte Rezepte mitSchritt-für-Schritt-Anleitung)- Inklusive Rezepte-App und umfangreichem Kochbuch (ca. 160Rezepte)- WLAN-Funktion für kostenlosen Download von Rezepten undautomatischen Updates- Inklusive Messbecher, Rühraufsatz, Messer- und Kocheinsatz sowie2 Spateln- Komplettes Zubehör SpülmaschinengeeignetÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58227/4455782OTS: LidlOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell