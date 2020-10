smartShift erreicht die Microsoft Gold Cloud Platform Competency

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Boston (ots/PRNewswire) - smartShift, ein führender Anbieter von automatisierten Transformationen und Management von Legacy-Unternehmenssystemen in der Cloud, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Microsoft Gold Platform Competency für Partner erlangt hat. Die Cloud Platform Competency wurde für Partner entwickelt, um von der wachsenden Nachfrage nach Infrastruktur- und Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen auf der Basis von Microsoft Azure zu profitieren. Als Gold-Partner hat smartShift seine Kompetenz im Umgang mit Microsoft-Technologien unter Beweis gestellt und gezeigt, dass es in der Lage ist, die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Microsoft Gold-Partner erhalten eine Reihe von Vorteilen, darunter Zugang, Schulung und Support, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil im Vertriebskanal verschaffen."Wir freuen uns, den Gold-Partner-Status im Microsoft-Partnerprogramm erreicht zu haben", erklärte Vyom Gupta, Chief Operating Officer bei smartShift. "Bei smartShift migrieren und verwalten wir seit mehreren Jahren erfolgreich Unternehmenssysteme nach Azure. Unser smartS4-Angebot, das durch unsere patentierte Automatisierung unterstützt wird, ist eine neue Lösung aus einer Hand, um bestehende Unternehmensumgebungen in der Cloud zu betreiben. Es handelt sich um ein SaaS-ähnliches Betriebsmodell für Legacy-Systeme, bei dem wir die gesamte Infrastruktur, technische Upgrades, das laufende Code- und Datenvolumen-Management und die verwalteten Dienste in einer einzigen monatlichen Pauschalgebühr konsolidieren, die durch unsere SLA-Garantien abgesichert ist"Durch das Erreichen der Gold-Kompetenz haben die Partner unter Beweis gestellt, dass sie über beste und beständigste Fähigkeiten sowie über intensives Engagement auf dem Gebiet der neuesten Microsoft-Technologie verfügen", so Gavriella Schuster, Corporate Vice President, Worldwide Partner Group bei Microsoft Corp. "Diese Partner haben ein profundes Fachwissen, das sie an die Spitze unseres Partner-Ökosystems stellt, und ihre Kompetenz wird den Kunden helfen, innovative Lösungen voranzutreiben."Weitere Informationen zu smartShift finden Sie unter www.smartShift.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2947541-1&h=616909775&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2947541-1%26h%3D3831415678%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartshift.com%252F%26a%3Dwww.smartShift.com&a=www.smartShift.com).Über smartShiftsmartShift ist ein Partner für Cloud-Migration und Optimierung von Unternehmenstechnologien für weltweit führende Unternehmen. smartShifts patentierte Suite von Automatisierungstools reduziert das Risiko, die Kosten und die Dauer komplexer IT-Transformationen und ermöglicht es Unternehmen, nahtlos auf hochleistungsfähige Computerumgebungen der nächsten Generation aufzurüsten. smartShifts Cloud Managed Services ("CMS"), Cloud Architecture Services und DevOps Services ermöglichen die effiziente Verwaltung kritischer On-Prems- und On-Cloud-Systeme.Jason BaileyPressekontakt:jbailey@smartShift.comOriginal-Content von: smartShift, übermittelt durch news aktuell