Unterföhring (ots) -Herzensangelegenheit: Der Frauensender sixx zeigt die neuen Folgender Dramedy "This Is Us - Das ist Leben" von "Crazy, Stupid,Love."-Macher Dan Fogelman ab 16. Juli, montags ab 20:15 Uhr inDoppelfolgen als Deutschland-Premiere.Die Serie feiert das Leben, die Liebe und die manchmaldramatischen Überraschungen, die uns verändern. Wie ist Jack Pearson(Milo Ventimiglia) ums Leben gekommen und gibt es ein Happy End fürKate (Chrissy Metz) und Toby (Chris Sullivan)? "This Is Us" ist dieErfolgsserie für NBC in den USA und erhielt mehrere GOLDEN GLOBE® undEMMY® Auszeichnungen. Die erste Staffel wurde aufgrund des großenErfolgs von ehemals 13 auf insgesamt 18 Episoden ausgebaut. Noch vordem Finale der ersten Staffel wurden bereits eine zweite und dritteStaffel in Auftrag gegeben.Die Folgen gibt es 35 Tage lang nach der TV-Ausstrahlung aufSixx.de und in der Sixx-App online zu sehen. Außerdem dürfen sich dieFans auf Bonusclips, Zusatzmaterial sowie exklusive Interviews aufden Social Media Kanälen freuen.