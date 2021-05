sino-Aktie: Einfach Wahnsinn!

Die sino-aktie war der größte Gewinner aller deutschen Aktien in den beiden letzten Handelstagen. Die Aktie der Brokerage Firma sprang von knapp 65 Euro auf 92 Euro – ein Plus von über 40 Prozent und das in nur zwei Tagen! Noch beeindruckender ist die Kursentwicklung in den letzten zwölf Monaten. Vor einem Jahr notierte die Aktie bei ca. 12 Euro. Innerhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung