Das sind die zehn Städte, in denen Fahrraddiebstähle besonders teuer sind

Hannover (ots) - Laut aktueller polizeilicher Kriminalstatistikist Leipzig die Stadt mit den meisten Fahrraddiebstählen inDeutschland - rund 1756 Diebstähle pro 100.000 Einwohner wurden 2017verzeichnet. Diebe haben es besonders auf teure Markenfahrräderabgesehen: Aktuelle Zahlen des hannoverschen SpezialversicherersWertgarantie zeigen die zehn Städte mit den teuerstenFahrraddiebstählen.Aus der aktuellen Kriminalstatistik geht hervor, dass Leipzig dieStadt mit den meisten Fahrraddiebstählen ist: 1756 pro 100.000Einwohner. Darüber hinaus zeigen die aktuellen Zahlen desSpezialversicherers Wertgarantie, dass die Schadensumme im Vergleichzum Vorjahr pro Diebstahl in Leipzig um 38,2 Prozent gestiegen ist,dicht gefolgt von Dresden mit 36,5 Prozent. Hannover und Aachenbewegen sich im Mittelfeld. Die geringste Steigerung der Schadensummeist in Bielefeld und Berlin mit unter zehn Prozent zu verzeichnen.Der Rückschluss: Insbesondere teure Fahrräder geraten ins Visier derDiebe - Besitzer von hochpreisigen Fahrrädern der HerstellerGudereit, Cube und Winora sollten besonders achtgeben. Denn diesewerden bundesweit laut Wertgarantie besonders gerne gestohlen.Fahrradbesitzer haben dies erkannt: Die drei Marken gehören zu denmeist versicherten Fahrradherstellern bei Wertgarantie. Wer jedochdenkt, dass teure Fahrräder in Berlin auf Grund der geringenSteigerung der Schadensumme sicherer sind, täuscht sich: Denn dieSchadensumme, die bei einem Diebstahl von Wertgarantie übernommenwird, bewegt sich auf einem ähnlichen Kostenniveau wie in Münster undHannover.Stadt Fahrraddiebstähle 2017 Anstieg der Schadensummeje Diebstahl(pro 100.000 Einwohner) (im Vergleich zum Vorjahr)Leipzig 1756 38,2 %Münster 1432 24,3 %Berlin 848 6,1 %Hannover 835 21,1 %Erfurt 604 10,4 %Düsseldorf 599 13,7 %Aachen 572 18,6 %Dresden 541 36,5 %Duisburg 521 17,7 %Bielefeld 427 9,6 %Top 10 der Städte, in denen es Diebe besonders auf teure Fahrräderabgesehen habenDamit es gar nicht erst zu einem Diebstahl kommt, können Radfahrerein paar einfache Tipps befolgen.Tipps vom Experten: Sicheres Fahrradschloss verwenden"Um es Dieben so schwer wie möglich zu machen, gibt es eine Reihevon Maßnahmen, die Fahrradbesitzer ergreifen können, u.a. einstabiles Fahrradschloss zu besitzen wie Bügelschlösser, Faltschlösserund Panzerkabel," so Peta Hesse, Fahrradexperte bei Wertgarantie. Jeteurer das Fahrrad ist, desto hochwertiger sollte auch das Schlosssein -fünf bis zehn Prozent des Neupreises des Fahrrads ist dieFaustregel. Zudem sollten Fahrräder grundsätzlich an einen festverankerten Gegenstand (z.B. Straßenlaterne oder -schild)angeschlossen werden, damit sie nicht weggetragen werden können.Einsame Abstellorte meidenUnbeobachtete Plätze und uneinsehbare Straßen sind eine Einladungfür Fahrraddiebe. Fahrräder sollten besser an belebten Ortenabgestellt werden. Zuhause ist das Fahrrad am sichersten im eigenenKeller oder in sonstigen abschließbaren Räumen untergebracht.Fahrradcodierung nutzenVielerorts wird mittlerweile die Möglichkeit der Fahrradcodierungangeboten. Mittels eines auf dem Rahmen des Fahrrads angebrachten,verschlüsselten und personenbezogenen Codes könnenPolizeidienststellen und Fundbüros Fahrräder bei einem Diebstahlihren Eigentümern zweifelsfrei zuordnen.Fahrrad absichern: Oftmals reicht die Hausratversicherung beiDiebstahl nicht ausWenn trotz aller Vorkehrungen das Fahrrad dennoch abhandenkommt,mindert eine Versicherung den Ärger über den Diebstahl. EineHausratversicherung greift meist nur bei einer Entwendung aus derWohnung oder aus einem abgeschlossenen Keller, jedoch selten außerHaus. Für noch mehr Sicherheit gibt es spezielleFahrradversicherungen, die bei einem Diebstahl, Schäden am Fahrradoder Verschleißteilen haften und bei einer Fahrradpanne an Ort undStelle sind.Über WertgarantieWertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr.1 im BereichGarantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik,Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Groupzählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzlicheGewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allemim mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner desSpezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller,Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 740Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand derGruppe zählt aktuell über 5,5 Millionen Verträge. Im Mai 2018 wurdeWertgarantie von Deutschland Test mit dem Maximal-Score von 100Punkten als Deutschlands Versicherer mit der "Höchsten Reputation"ausgezeichnet.www.wertgarantie.dePressekontakt:Gina Schneider | Referentin für Public Relations & Marketing |Tel: 0049 511 71280-648 | E-Mail: g.schneider@wertgarantie.deOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell