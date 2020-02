Das sind sie: Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020 (FOTO)

Berlin / Köln (ots) - Great Place to Work® Initiative würdigt 100 Unternehmenfür besonderes Engagement bei der Gestaltung guter ArbeitsbedingungenDie diesjährigen Gewinner des Great Place to Work® Wettbewerbs "DeutschlandsBeste Arbeitgeber" stehen fest. 100 Unternehmen aller Größen, Branchen undRegionen wurden gestern Abend in Berlin wieder für ihre besonderen Leistungenbei der Gestaltung attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitsbedingungengewürdigt - bereits zum 18. Mal. Ganz oben auf dem Treppchen in der Kategorieder Großunternehmen mit über 5.000 Beschäftigten landen in diesem Jahr dieTechniker Krankenkasse, Siemens Healthineers und die BARMER. Ausgezeichnetwurden auch viele kleinere und mittelständische Unternehmen.Insgesamt hatten sich 840 Unternehmen an dem aktuellen Benchmarking beteiligtund ihre Qualität als Arbeitgeber freiwillig auf den unabhängigen Prüfstandgestellt. Mehr als 200.000 Beschäftigte wurden ausführlich zur erlebtenArbeitsplatzqualität ihres eigenen Unternehmens befragt. Zugleich wurden dieQualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Personalarbeit der Unternehmenbeurteilt.Im Ganzen bescheinigen mehr als vier Fünftel (84%) der Mitarbeitenden deraktuellen Preisträger ihrem Unternehmen eine hohe Vertrauenswürdigkeit undBegeisterungsfähigkeit als Arbeitgeber.Zum Vergleich: in gewöhnlichen Unternehmen in Deutschland tut dies nur rundjeder Zweite (53%).Das sind "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020" -Die Top-3-Platzierungen differenziert nach sechs GrößenklassenDas Spitzentrio der besten Arbeitgeber in der Größenklasse der Unternehmen mitüber 5.000 Beschäftigten in Deutschland bilden in diesem Jahr die TechnikerKrankenkasse aus Hamburg (Platz 1), Siemens Healthineers aus Erlangen (2) unddie BARMER Krankenversicherung aus Wuppertal (3).Die Top-3-Platzierungen in der Kategorie der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000Mitarbeitenden belegen das IT-Unternehmen adesso SE aus Dortmund (Platz 1), MarsDeutschland, eine Tochter von Mars Incorporated (2) und die SiemensBetriebskrankenkasse (SBK) mit Sitz in München (3).Die Spitzenplätze in der Größenklasse der Unternehmen mit 501 bis 2.000Mitarbeitende erreichen der Personaldienstleister DIS AG aus Düsseldorf (Platz1), die salesforce.com Germany GmbH mit Sitz in München (2) sowie die St. GereonSeniorendienste gGmbH aus dem nordrhein-westfälischen Hückelhoven (3).Spitzenreiter in der Kategorie der Unternehmen mit 251 bis 500 Beschäftigtensind die folgenden drei IT-Unternehmen: MaibornWolff aus München (Platz 1),iteratec ebenfalls aus München (2) sowie Red Hat aus Grasbrunn (3).Die vorderen Plätze in der Gruppe der ausgezeichneten Unternehmen mit 101 bis250 Mitarbeitenden belegen der Gießener Naturmedizin-Hersteller Pascoe (Platz1), die Münchner IT-Beratung QAware (2) sowie die Managementberatung Cofinproaus Frankfurt am Main (3).In der Kategorie der kleinen Unternehmen mit 50-100 Beschäftigten zählen dieHealthcare-Kommunikationsagentur Spirit Link aus Erlangen (Platz 1), die KölnerRedner- und Eventagentur GEDANKENtanken (2) und die Digitalagentur sitegeistmedia aus Hamburg (3) zu den Besten der Besten.Die komplette Liste "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020" - mit allen 100ausgezeichneten Unternehmen sowie Fotos der Preisverleihung vom 26. Februar 2020in Berlin finden Sie hier: www.greatplacetowork.de/ausgezeichnet-2020Alle Preisträger sind automatisch für den europäischen Great Place to Work®Wettbewerb "Europas Beste Arbeitgeber 2020" qualifiziert, dessen Gewinner imSeptember 2020 gewürdigt werden. Unternehmen aus 19 europäischen Ländern nehmendaran teil.Partner der bundesweiten Great Place to Work® Initiative sind das"Handelsblatt", das "Personalmagazin", der Demographie Netzwerk e.V. (ddn) unddie Initiative Ludwig Erhard Preis (ILEP). Ziel ist es, Unternehmen aller Artbei der Entwicklung attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitsbedingungen zufördern, überdurchschnittliche Arbeitgeber-Leistungen zu würdigen und denWirtschaftsstandort Deutschland und seine Unternehmen durch ein unabhängigesQualitätssiegel für hohe Arbeitsplatzqualität zu stärken.Gestaltung einer guten Arbeitsplatzkultur zahlt sich aus"Vertrauen und Begeisterung in der betrieblichen Zusammenarbeit sind einezentrale Basis, um die Herausforderungen der Zukunft wie Digitalisierung,Innovation und Demographischer Wandel zu meistern", sagt Frank Hauser,Geschäftsführer beim Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work®Deutschland. "Daran lohnt sich täglich, mutig und fortschrittlich zu arbeiten".Dass sich die Gestaltung einer vertrauensvollen, förderlichen und begeisterndenArbeitsplatzkultur für Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen auszahlt,zeigen auch die Ergebnisse des aktuellen Benchmarkings: Unternehmen, die vonihren Mitarbeitenden als besonders gute und attraktive Arbeitgeber beurteiltwerden, haben gegenüber gewöhnlichen Unternehmen im Durchschnitt signifikantgeringere Krankenstände (8,7 Tage vs. 19 Tage pro Mitarbeitende / Jahr),niedrigere Fluktuationsraten (6,2% vs. 14%), eine im Branchenvergleichüberdurchschnittliche Innovationskraft (Managementzustimmung: 84% vs. 58%) undnicht zuletzt auch eine überdurchschnittliche Umsatzentwicklung (76% vs. 38%).Darüber hinaus sind die Beschäftigten der Preisträger in weit höherem Maßebereit, ihr Unternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen (86% vs. 55%).Hintergrund: BewertungsgrundlagenIm Vorfeld der Auszeichnung von "Deutschlands Beste Arbeitgeber" hatten sich dieteilnehmenden Unternehmen freiwillig einer unabhängigen Überprüfung ihrerArbeitsplatzkultur und einer ausführlichen Befragung der eigenen Mitarbeitendendurch Great Place to Work® gestellt. Insgesamt beteiligten sich 840 Unternehmenaller Größen, Branchen und Regionen an dem aktuellen Arbeitgeber-Benchmarking.Mehr als 200.000 Beschäftigte wurden dabei anonym zur Arbeitsplatzqualität ihresUnternehmens befragt. Die Mitarbeiterbefragung umfasste über 60 Einzelfragen zuwichtigen Arbeitsplatzthemen wie: Qualität der Führung, erlebte Fairness undWertschätzung, Teamgeist in der Zusammenarbeit, Weiterbildungsangebote,Unterstützung der beruflichen Entwicklung, soziale Integration,Work-Life-Balance und betriebliche Gesundheitsförderung.Unternehmensverantwortliche gaben zudem Auskunft über Personalkennziffern undden Einsatz förderlicher Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit (KulturAudit). Unabhängig von einer Platzierung auf der Liste der besten Arbeitgeber,profitierten alle teilnehmenden Unternehmen von der differenziertenStandortbestimmung zur eigenen Arbeitsplatzkultur, von denVergleichsmöglichkeiten und den Impulsen zur Weiterentwicklung als attraktiverund zukunftsorientierter Arbeitgeber.Der Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" wird von Great Place to Work®und seinen Partnern bereits seit 2002 jährlich durchgeführt. Er bildet zugleichdas Dach zahlreicher weiterer Arbeitgeber-Wettbewerbe auf regionaler undbranchenspezifischer Ebene.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichAnmeldungen zum Folgewettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021" sind absofort möglich unter: www.greatplacetowork.de. Teilnehmen können Unternehmenaller Branchen, Größen und Regionen sowie auch Non-Profit-Organisationen undöffentliche Arbeitgeber. Nicht auf der Besten-Liste platzierte Teilnehmendebleiben anonym, entsprechend der Wettbewerbsphilosophie "Öffentliche Anerkennungfür die Besten - Entwicklungsunterstützung für alle".Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut,das Unternehmen in rund 60 Ländern weltweit dabei unterstützt, ihreUnternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln.Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur fürgrößere Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärktauch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie trägt zudemwesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oderden Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Jedes Jahr zeichnet GreatPlace to Work® auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse derUnternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber für ihre Leistung aus; international,national, regional und branchenspezifisch. Great Place to Work® DeutschlandVolker OberdörfferLeiter UnternehmenskommunikationT: +49 221 933 35 - 193E-Mail: presse@greatplacetowork.de