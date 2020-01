Das sind die dpa-Bilder des Jahres 2019

Berlin (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur hat die Bilder des Jahres 2019ausgezeichnet. In der Kategorie News setzte sich ein Foto von Uli Deck durch,das Halle-Attentäter Stephan B. in Polizeigewahrsam zeigt. Außerdem an derSpitze: Dragqueen Aquaria im Berliner Tempodrom von Christoph Soeder (KategorieArts & Entertainment), Puppentheater im zerstörten Idlib von Anas Alkharboutli(Kategorie Features) und Bayern-Profi Robert Lewandowski beim ungewöhnlichenTorjubel von Christian Charisius (Kategorie Sports). In der Kategorie Storysteht ebenfalls eine Einreichung von Anas Alkharboutli auf dem ersten Platz. DieSerie zeigt den Katzenmann von Aleppo, der sich um verletzte Tiere in derBürgerkriegsstadt kümmert.Eine vierköpfige internationale Fachjury unter der Leitung von dpa-Fotochef PeerGrimm hat die Siegermotive aus mehr als 600 eingereichten Bildern von 61dpa-Fotografinnen und -Fotografen ausgewählt. "Die prämierten Bilder zeigen diegesamte Bandbreite und Vielschichtigkeit der dpa-Bildberichterstattung", sagtPeer Grimm. "Bei Milliarden Fotos in Social Media sowie Manipulationen undIrreführungen aller Art kommt dem professionellen Bildjournalismus heute einebesondere Rolle zu: Verlässlichkeit, Einordnung und Authentizität. Ich dankeallen festen und freien dpa-Fotografinnen und -Fotografen für ihren Einsatz unddie Exzellenz ihrer Arbeit", so Peer Grimm weiter.Die internationale Jury:- Anja Bleyl, Funke Zentralredaktion Berlin, RessortleiterinFotoredaktion- Joachim Herrmann, Reuters, Senior Editor in Charge- Tony Hicks, Associated Press (AP), Regional Photo Editor forEurope & Africa- Tomas Kadlcik, Leiter Fotodesk, Keystone-SDADie Siegerbilder in den fünf Kategorien findet man alle auch hier auf derdpa-Website: http://dpaq.de/FdxsLDie Preisträger:Kategorie News1. Platz - Uli DeckStephan B., der Attentäter von Halle, wird von Polizisten aus einem Hubschraubergebracht.2. Platz - Stefan SauerLandwirte aus Mecklenburg-Vorpommern und ihre Trecker stehen bei einerProtestaktion gegen das Agrarpaket der Bundesregierung im Rostocker Stadthafen.3. Platz - Marijan MuratDie frisch gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen freut sichnach der Bekanntgabe des Ergebnisses im Plenarsaal vor Fotografen.Kategorie Features1. Platz - Anas AlkharboutliDer Puppenspieler Walid Rashed führt im Rahmen seiner Tournee durch Saraqib inder von den Rebellen kontrollierten Provinz Idlib ein Puppentheaterstück auf -inmitten der Trümmer beschädigter Gebäude und anlässlich des Welttheatertages.2. Platz - Ameer Al MohammedawEin Mann badet eine Büffelherde während einer Hitzewelle am Diyala-Fluss in derGegend von Fudhaliyah, östlich der irakischen Hauptstadt Bagdad.3. Platz - Karl-Josef HildenbrandtEin schneebedecktes Auto steht inmitten von Schneemassen auf dem Parkplatz einesEinkaufzentrums in Kaufbeuren.Kategorie Sports1. Platz - Christian CharisiusRobert Lewandowski jubelt im DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und BayernMünchen im Berliner Olympiastadion, nachdem er das Tor zum 0:3 erzielt hat.2. Platz - Oliver WeikenGrant Holloway aus den USA jubelt nach seinem Finalsieg in 110 Meter Hürden derMänner bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha (Katar).3. Platz - Tom WellerTurn-WM in Stuttgart, Gerätefinals der Männer: Arthur Mariano aus Brasilienreagiert nach seiner Übung am Reck.Kategorie Arts & Entertainment1. Platz - Christoph SoederDragqueen Aquaria tritt bei "RuPaul's Drag Race" im Berliner Tempodrom auf.2. Platz - Christoph SoederEin Junge schaut sich beim Gallery Weekend Berlin das Werk "I... I... I..." vonRyan Gander in der Galerie Esther Schipper an und wird von seiner Mutter an derJacke gehalten.3. Platz - Sven HoppeMuseumsmitarbeiter hängen in der Alten Pinakothek in München das Bild "DasKonzert" (von 1623) des Malers Gerard van Honthorst an die Wand.Kategorie Story1. Platz - Anas AlkharboutliMohammed Alaa al-Jaleel, auch bekannt als 'der Katzenmann von Aleppo', retteteine Katze aus einem zerbombten Gebiet in Khan Shaykhun, um sie zu seinemKatzenschutzgebiet zu transportieren. Neben über 200 Katzen beherbergt dasSanktuarium mittlerweile auch Hunde, Affen, Kaninchen und andere Tiere und wurdeum einen Kindergarten und ein Waisenhaus erweitert.2. Platz - Michael KappelerAbschiebeflug aus Deutschland nach Afghanistan (Kabul). 45 abgelehnteAsylbewerber wurden mit dem Sonderflug abgeschoben.3. Platz - Oliver WeikenNach der Explosion einer Autobombe vor dem National Cancer Institute in Kairo.Bei einem Terroranschlag, den die ägyptische Regierung der islamistischenHasm-Bewegung vorwirft, kamen mindestens 20 Menschen ums Leben und 26 wurdenverletzt.Über den dpa-BildfunkDer dpa-Bildfunk bildet die tägliche Nachrichtenlage in Deutschland und der Weltab. Neben der dpa-Bildberichterstattung werden jeden Tag zahlreiche aktuelleFotos der besten Agenturen der Welt in den Bildfunk übernommen. Im dpa-Bildfunklaufen täglich mehr als 1000 Bilder aus dem In- und Ausland. Zusätzlich werdenjährlich mehr als 200.000 Fotos für die Bilddatenbank bearbeitet. An dendpa-picturedesks in Berlin, Buenos Aires, Madrid, Kairo, Sydney und in derRedaktion des Tochterunternehmens zb Fotoagentur Zentralbild werden dieseregionalen, nationalen und internationalen Angebote produziert. Mehr als 80Millionen Bilder stellt die dpa-Tochter picture alliance zur Verfügung.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu denweltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als internationaltätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanischund Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In-und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 179 deutsche Medienunternehmen. Diedpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen:unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. DieZentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sichin Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist DavidBrandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).