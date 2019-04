Das sind die besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands / Studie untersucht Ausbildungsqualität in den mitarbeiterstärksten Betrieben der Republik

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Exzellente Ausbildungsbetriebe zeichnen sich durchabwechslungsreiche Aufgaben, gute Zukunftsperspektiven und einenrespektvollen Umgang mit den Auszubildenden aus. Zu diesem Ergebniskommt die Studie "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2019" desInstituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftragvon Focus Money. Das Siegel "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe2019" erhielten 985 Firmen aus ganz Deutschland. Dazu zählt auch dasHamburger Unternehmen Tchibo. Es bietet jungen Menschen eine großeAuswahl an technischen, kaufmännischen und vielen weiterenAusbildungsberufen. Die Auszubildenden sind vom ersten Tag anvollwertige Mitglieder der Belegschaft. Das sorgt für positives Echo:Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu loben sie dievielseitigen Einsatzmöglichkeiten und den respektvollen Umgangstonihnen gegenüber.Zu den diesjährigen besten Ausbildungsbetrieben zählt auch derAutohersteller Skoda. Die Marke der Volkswagen AG setzt auf einestark praxisorientierte Ausbildung, die eine optimale Vorbereitungauf das spätere Berufsleben garantieren soll. Zu denAusbildungsberufen bei Skoda zählen unter anderem Automobilkaufmann,Fahrzeuglackierer und KFZ-Mechatroniker.Der Einstieg in die Medienwelt gelingt jungen Menschen beiProSiebenSat1 besonders gut. Der Konzern, der seine Auszubildenden"Young Talents" nennt, belegt in der Branche Fernsehen und Musik denersten Rang. Praktische Erfahrungen und Projektarbeit - sowohl imTeam als auch komplett eigenverantwortlich - zählen zu denKernelementen der Ausbildung im Münchener Medienkonzern. Die jungenTalente haben außerdem schon während der Lehrjahre die Möglichkeit,sich fachspezifisch in der "P7S1 Academy" weiterzubilden.Im Einzelhandel erreicht Apollo Optik den ersten Platz.Auszubildende des Augenoptikers übernehmen jedes Jahr die Leitung dersogenannten "Azubi-Filialen" und führen diese mehrere Wocheneigenverantwortlich. Außerdem gibt es während der Ausbildungvielfältige und geförderte Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeitenfür die jungen Mitarbeiter.Unter den Möbelhäusern führt Höffner das Ranking an und erhält einSiegel für den besten Ausbildungsbetrieb in diesem Jahr. VomEinzelhandelskaufmann bis hin zum Koch bietet das Möbelhaus einegroße Auswahl an Ausbildungsberufen an. Das Familienunternehmen kannauf jahrzehntelange Ausbildungserfahrung zurückblicken und fördertden Nachwuchs mit selbstentwickelten Azubi-Projekten und gutenAufstiegsmöglichkeiten.HintergrundinformationenDie Datenerhebung für die Studie "Deutschlands besteAusbildungsbetriebe 2019" erfolgte mittels zweier unterschiedlicherMethoden. Im ersten Schritt wurden Daten mithilfe des sogenanntenSocial Listenings erhoben. Dafür durchsuchte der StudienpartnerUbermetrics Technologies zunächst deutsche und deutschsprachigeDomains inklusive Social Media nach relevanten, öffentlichenBeiträgen zu deutschen Unternehmen. Das Quellenset umfasste 350Millionen öffentliche Online-Quellen. Internetseiten aus Österreichund der Schweiz waren von der Suche ausgeschlossen. Die rund 400.000Online-Nennungen aus dem Erhebungszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum31. Dezember 2018 wurden schließlich an Beck et al. übermittelt unddort mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert undkategorisiert. Auf diese Art und Weise erhoben die Forscheraussagekräftige Daten zu rund 2.500 Unternehmen im ThemenfeldArbeitgeber. Parallel dazu bekamen die nach Mitarbeiterzahl 20.000größten deutschen Betriebe einen strukturierten Fragebogen, der unteranderem Fragen zum Ausbildungserfolg sowie zur Vergütung derAuszubildenden enthielt. Die Ergebnisse aus dem Social Listening unddem Fragebogen wurden im Verhältnis 75:25 gewichtet. Lag nur eine derbeiden Quellen vor, zählte der Punktwert aus der vorliegenden Quelle.Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte branchenspezifisch auf einerSkala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100Punkte und setzte damit den Benchmark für alle anderen untersuchtenUnternehmen und Marken innerhalb der gleichen Kategorie. EineAuszeichnung erhielten die Unternehmen, die mindestens 50 Punkte imGesamtranking erreichen konnten.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. 