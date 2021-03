Das sind Warren Buffetts Big 4!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Warren Buffetts Brief an die Aktionäre ist inzwischen wieder erschienen. Am Wochenende ist dieser wichtige Text veröffentlicht worden. Foolishe unternehmensorientierte Investoren, ja, teilweise nicht einmal Aktionäre von Berkshire Hathaway werden dieses Schriftstück vermutlich inzwischen gelesen haben.

Ja, ich auch. Und zugegebenermaßen gibt es eine Menge, was man als Investor hiervon mitnehmen kann. Als Aktionär von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) möchte ich dich heute jedoch auf eine ganz wesentliche Stelle aufmerksam machen. Warren Buffett definiert in dem Brief nämlich gewissermaßen seine Big Four. Beziehungsweise, wie er sie selbst bezeichnet, seine Juwelen. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was du dazu wissen solltest.

Warren Buffetts Big Four!

Wie wir mit Blick auf die fünfte Seite des diesjährigen Briefs an die Investoren feststellen können, existiert hier eine Überschrift, die im Titel die Familien-Juwelen thematisiert. Sowie, wie Warren Buffett bei Berkshire Hathaway mithilfe dieser Unternehmen Werte für die Investoren schafft. Wie gesagt: Ich kann nur noch einmal betonen, wie wichtig der Brief insgesamt für Foolishe unternehmensorientierte Investoren sein kann.

Wem die Kurzfassung reicht: Warren Buffett legt hier nahe, wie seine Big Four ihm helfen, Werte für die Investoren zu schaffen. Seine Big Four sind dabei die wichtigsten Unternehmensbereiche von Berkshire Hathaway. Namentlich handelt es sich hierbei um das Versicherungsgeschäft, BNSF und Berkshire Hathaway Energie sowie die eigene Beteiligung an Apple.

Zum Versicherungsgeschäft führt Warren Buffett näher aus, dass dieses Geschäftssegment in jedem Jahr einen gewaltigen Cashberg in das Konglomerat einspült. Das wiederum gibt dem Orakel von Omaha die notwendige Flexibilität, um zu investieren. Wobei es die Größe von Berkshire Hathaway in diesem Segment ist, die eine entscheidende Rolle spielt. Erst dadurch wird es dem Starinvestor ermöglicht, so zu investieren, wie er es eigentlich tut.

Berkshire Hathaway Energy und BNSF sieht Warren Buffett als Juwelen im Infrastruktur-Segment. Er verweist jeweils auf die starke Marktstellung, die ausgebauten Marktpositionen und die soliden Cashflows, die auch diese Geschäftsmodelle über die Zeit bringen. Immerhin besitzt BNSF inzwischen das höchste Frachtvolumen im US-amerikanischen Markt. Berkshire Hathaway Energy habe sich hingegen zu einer Einheit entwickelt, die pro Jahr auf ein Ergebnis von 3,4 Mrd. US-Dollar kommt. Nach einem Wert von 122 Mio. US-Dollar zur Jahrtausendwende.

Zu guter Letzt ist es natürlich Apple, das ebenfalls einen prägenden Charakter besitzt. Warren Buffett verweist zunächst darauf, dass dieses Juwel zwar zuletzt etwas veräußert worden ist. Allerdings: Der relative Anteil ist, auch durch Aktienrückkäufe, von 5,2 % auf 5,4 % gestiegen. Warren Buffett hält entsprechend an dieser Beteiligung weiterhin fest.

Diese vier definieren Berkshire Hathaway!

Warren Buffett thematisiert in seinem Brief an die Investoren in diesem Jahr daher explizit die Geschäftsmodelle, die seiner Ansicht nach für den operativen Erfolg am wichtigsten sind. Wir erkennen: einen großen globalen Versicherer, einen führenden Frachtdienstleister in den USA, ein ergebnisstarkes Energieunternehmen und eine wachsende Beteiligung an der Apple-Aktie.

Keine Frage: Das sieht für mich langfristig nach einem renditeträchtigen Fundament aus. Selbst wenn Warren Buffett mit seinen Big Four vielleicht nicht mehr den Markt schlagen wird: Vermögenswachstum ist langfristig möglich.

