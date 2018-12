Das sind die Top 10 Après-Ski-Orte in Österreich (FOTO)

Köln (ots) -Österreich ist das Lieblingsland der Deutschen, wenn es umsSkifahren geht. Hier gibt es alles, was das Winterurlauber-Herzbegehrt: eine breite Auswahl an Skigebieten, zahlreiche Möglichkeitenfür Ruhe und Entspannung sowie die heißesten Partys der Alpen. DieAprès-Ski-Partys sind mittlerweile so beliebt, dass für manch einendas Skifahren in den Hintergrund rückt. DerWintersportreise-Veranstalter SnowTrex (www.snowtrex.de) hat die Top10 der besten Après-Ski-Orte in Österreich zusammengestellt.1. Ischgl - Der Klassiker unter den Après-Ski-SpotsIschgl im Paznauntal ist der wohl bekannteste Après-Ski-OrtTirols. Bekannt als Partyhochburg garantiert Ischgl absolutenPartyspaß bis in die frühen Morgenstunden. Besonders beliebt beideutschen Gästen ist Ischgl jedoch längst kein Geheimtipp mehr,sondern zieht die Massen an. Denn Ischgl hat alles zu bieten: Vonlangen Partynächten in diversen Hütten bis hin zu exklusivenLifestyle Party Events. Das Highlight zum Saisonabschluss: das Top ofthe Mountain Konzert. Das Open-Air Konzert mit Top-Acts derMusikszene findet auf der Skipiste der Idalp auf 2.300 Meter Höhestatt.2. Sölden - Après-Ski-Hotspot für die DJ-SzeneSölden ist einer der lebendigsten Orte in Tirol. Der Ort stehtnicht nur bei vielen deutschen Skifahrern hoch im Kurs, sondern locktauch viele internationale Gästen an. Besonders beliebt: Nur wenigeMeter neben den Pisten stimmen sich viele mit Jagertee und Glühweinauf eine lange Partynacht ein. Highlight in der Saison ist Söldenseigenes Festival: Beim jährlichen "Electric Mountain Festival" tretenTop-Acts der internationalen DJ-Szene auf.3. Saalbach-Hinterglemm - Après-Ski mit VIP-GarantieHinterglemm (Teil des großen Skigebiets Skicircus SaalbachHinterglemm Leogang Fieberbrunn) ist seit einigen Jahren ein neuerHotspot für die Feierwütigen. Die Party-Spots bieten oftmals eineMischung aus uriger Berghütte und moderner Party-Location, die auchbei VIPs sehr beliebt sind. Auch die Ortschaft Saalbach hatAprès-Ski-Begeisterten viel zu bieten. Im Ortskern gibt es zahlreicheBars und Discos, in denen nach einem Skitag gut gefeiert werden kann.Besonderes Highlight ist der jährliche "Rave on Snow". TanzwütigeElektrofans können sich hier auf unzählige DJs und Live Acts freuen.4. Kitzbühel - Après-Ski für den JetSetKitzbühel ist ebenfalls einer der bekanntesten SkiorteÖsterreichs. Besonders die Schönen und Reichen haben diesen Ort fürsich entdeckt und flanieren vor den Schaufenstern von Louis Vuitton,Gucci und Prada. Im Durchschnitt ist zwar alles etwas teurer, bietetdafür aber Luxus pur - auch im Nachtleben. Szenelokale lockenBesucher und Promis aus aller Welt an. Selbst in benachbarten Ländernerreichen diese Clubs Kultstatus. Neben Glühwein fließt hier imWinter natürlich der Champagner in Strömen.5. St. Anton - Après-Ski mit ChartstürmernNeben rund 300 Pistenkilometern hat St. Anton am Arlberg in SachenAprès-Ski-Partys ebenfalls extrem viel zu bieten. Manch einerbehauptet, dass man hier die neuesten Après-Ski-Hits der Saisonzuerst hört. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ein deutscherFernsehsender hier jährlich im Rahmen einer TV-Aufzeichnung dievermeintlichen Chartstürmer der Saison präsentiert. Sicher istallemal: Wer möchte und dazu fähig ist, kann hier 24 Stunden nonstopAprès-Ski feiern.6. Obertauern - Après-Ski für jeden GeschmackSalzburgs beliebtes Skigebiet Obertauern ist nicht nur bekannt fürsein atemberaubendes Bergpanorama. Den Pistentag ausklingen lassenkann man nämlich auch hier in zahlreichen Skihütten, Schirmbars undPubs. Ob direkt neben der Piste oder im Tal nahe der Unterkunft -hier findet jeder Après-Ski-Liebhaber seine Party mit Schmankerl undein, zwei, drei Glaserln.7. Zell am See-Kaprun - Après-Ski vor traumhafter Berg-See-KulisseDie Region Zell am See-Kaprun wartet nicht nur mit ganzen dreiSkigebieten auf alle Fans des Wintersports. In den beiden Hauptorten- Zell am See und Kaprun - können sich Wintersportler auch nach einemTag auf dem Gipfel ordentlich austoben. Fast rund um die Uhr darfgefeiert, getanzt und geschunkelt werden. Besonderes Schmankerl, wennman im Zeller Skigebiet auf der Schmittenhöhe feiert: Bei gutemWetter hat man einen atemberaubenden Blick auf den in Bergeeingebetteten Zeller See.8. Mayrhofen - Der Après-Ski-Hotspot im ZillertalMayrhofen ist mit der bekannteste Ort im Zillertal - gerade auchwegen seiner ausgeprägten Aprés-Ski Szene. Nicht nur im Tal, sondernvor allem auch auf 2.095 Metern Höhe, auf dem Penkenjoch, gibt eseine unendliche Auswahl an Bars und Hütten. Außerdem locken urigeEis-Iglus nicht nur mit einer romantischen Übernachtung im Eis,sondern auch mit regelmäßigen Events und Partys. Und wer auf dem Bergnoch nicht genug bekommen hat, der macht einfach im Tal weiter.9. Schladming - Après-Ski im "Bermuda-Dreieck"In Schladming lässt schon der inoffizielle Name der Fußgängerzoneerahnen, dass Après-Ski hier groß geschrieben wird: Bermuda-Dreieck.Wer oder was verschwindet hier wohl tagtäglich und wohin? Das sollteman am besten selbst herausfinden - sofern man nach derAprès-Ski-Party, die bereits am Berg am Fuße der berühmtenPlanai-Abfahrt startet, noch dazu fähig ist.10. Zillertal Arena - Grenzenlose Après-Ski-AuswahlDie Skigebiete des Zillertals sind bei Wintersportlern extrembeliebt. So auch die Zillertal Arena mit den dazugehörigen Orten Zellam Ziller und Gerlos. Über die gesamte Zillertal Arena sindzahlreiche Hütten und Schirmbars verteilt. Da das Ende der Party aufden Berghütten mit Schließung der Bergbahnen einhergeht, wird imAnschluss im Tal weitergefeiert. 