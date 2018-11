Das sind die Titelträger*innen 2018 der Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -Aus insgesamt 759 Bewerber*innen wurden 32 Unternehmen der Kultur-und Kreativwirtschaft ausgewählt, die durch ihre innovativen Ideenund inspirierenden Unternehmer*innenpersönlichkeiten hervorstechen.Der neunte Jahrgang Kultur- und Kreativpiloten Deutschland wurdegestern in Berlin bekannt gegeben und überzeugt mit starken Frauenund interdisziplinären Teams. Die Themen reichen von Nachhaltigkeit,über New Work bis Big Data."Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist die Branche, die innovativeLösungsansätze für die Herausforderungen der Zukunft bietet. Sei esder digitale Wandel, Energiewirtschaft oder Mobilität.Kreativunternehmer*innen setzen wichtige Impulse, die weit über ihreeigene Branche hinauswirken", betont Peter Altmaier, Bundesministerfür Wirtschaft und Energie: "Wir brauchen diese kreativen Ideen fürdie Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft." DasBundeswirtschaftsministerium und die Beauftragte der Bundesregierungfür Kultur- und Medien sind gemeinsamer Initiator der Auszeichnungzur Förderung von Kultur- und Kreativunternehmer*innen.Die Frauenquote liegt bei den Kultur- und Kreativpiloten seit 2014bei über 50 Prozent. In diesem Jahr sind 55 Prozent derausgezeichneten Titelträger*innen Frauen. "In der Kultur- undKreativwirtschaft finden wir neben einer natürlich gelebtenGleichberechtigung viele wichtige Impulse für die Themen unsererZeit. Sei es New Work, Social Entrepreneurship oder auch technischerFortschritt. Die Arbeitsweisen und Methoden der Akteur*innen dieserBranche setzen zukunftsweisende Akzente", erläutert Sylvia Hustedt,Vorsitzende im Vorstand des u-instituts e.V. und Initiatorin derAuszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Das spiegeltsich auch bei den diesjährigen Titelträger*innen wider, zu denen auchmimycri und PsyCurio gehören:mimycri aus Berlin: Eleonora Azzaoui und Vera Günther setzen sichals Gründerinnen kreativ für Geflüchtete ein, indem sie ausgestrandeten Schlauchbooten hochwertige Taschen und Rücksäcke mithoher Symbolkraft herstellen.PsyCurio aus Bielefeld, Nordrhein-Westfalen: eine interaktive undwissenschaftlich fundierte Virtual-Reality-Software, die dasinterdisziplinäre Team aus IT-Spezialisten und Psycholog*innenentwickelt hat, um Patient*innen eine neue Art der Psychotherapieanzubieten.Informationen zu den diesjährigen Titelträger*innen sind hier zufinden: https://kultur-kreativpiloten.de/titeltraeger Bilder von derBekanntgabe stehen hier zur Verfügung:https://kultur-kreativpiloten.de/presseDie Auszeichnung Durchgeführt wird die Auszeichnung vom u-institutfür unternehmerisches Denken und Handeln e.V. Förderer ist dieInitiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, einProjekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und derBeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Jährlichwerden Menschen ausgezeichnet, die Mut beweisen, Engagement zeigenund sich immer fragen: Was kann ich noch besser machen? Das Programmrichtet sich an Unternehmen, Selbständige, Gründer*innen und Projekteaus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zuanderen Branchen. Eine Fachjury mit Expert*innen aus Wirtschaft,Kultur und Politik wählt die Titelträger*innen aus. Die ausgewähltenKultur- und Kreativpiloten nehmen an einem einjährigenMentoringProgramm mit Workshops, Coachings und Peer Learning imNetzwerk teil.Weitere Informationenwww.kultur-kreativpiloten.dehttp://www.facebook.com/kreativpiloten/https://www.instagram.com/kreativpiloten/https://twitter.com/kreativpilotenPressekontakt:u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e.V.Tel. 030.20834094-31ar@u-institut.deOriginal-Content von: u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln / Projekt: Kultur- und Kreativpiloten Deutschlan, übermittelt durch news aktuell