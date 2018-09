Das sind die Preisträger des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards

BERLIN / ESSEN (ots) - Am Abend wurde zum zweiten Mal der GOLDENEKAMERA Digital Award verliehen - in diesem Jahr zusammen mit derGoogle-Tochter YouTube. Die Show zur Verleihung fand vor über 1.000Gästen im Kraftwerk Berlin statt. Moderiert wurde der Abend vonJeannine Michaelsen und Steven Gätjen.Das sind die Preisträger:"Best of Comedy": Jay & Arya"Best of Review & Information": Tomatolix"Best of Let's Play & Gaming": Senioren Zocken"Special Award": Germania"Best of Education & Coaching": Kurzgesagt - In a Nutshell"Best of Sports": freekickerz"Best Music-Act": Moritz Garth"Best Brand Channel": BVGFür die musikalischen Höhepunkte an diesem Abend sorgtenRevolverheld, Alex Aiono und Michael Schulte."Mit dem GOLDENE KAMERA Digital Award hat die FUNKE MEDIENGRUPPEzum zweiten Mal herausragende Leistungen im Netz ausgezeichnet unddie Marke GOLDENE KAMERA weiter in die digitale Welt getragen. Es isteindrucksvoll, mit wie viel Leidenschaft, Kreativität undProfessionalität die Preisträgerinnen und Preisträger arbeiten undwelche Qualität der Web-Content hat - es war eine tolle Show", sagtAndreas Schoo, Geschäftsführer der FUNKE MEDIENGRUPPE.Honorarfreies Bildmaterial zur Verleihung im Rahmen derBerichterstattung finden Sie unterhttps://www.goldenekamera.de/presse/bilder/.Alle Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2018finden Sie unter: http://www.goldenekamera.de/ytgkda2018.Pressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell