Das sind die Preisträger des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards

BERLIN/ESSEN (ots) - Am gestrigen Abend wurde der YouTube GOLDENEKAMERA Digital Award vergeben. Die Show zur Verleihung fand vor über1.000 Gästen im Kraftwerk Berlin statt und wurde live auf YouTubeübertragen. Moderiert wurde der Abend von Linda Zervakis und DanieleRizzo.Das sind die Preisträger:"Best of Comedy & Entertainment": Joseph DeChangeman"Best of Information": STRG_F"Best of Let's Play & Gaming": Domtendo"Special Award": Rezo"Best of Education & Coaching": Sally's Welt"Best Newcomer": Frank Elstner"Best Music-Act": Wincent Weiss"Best Brand Channel": ebay KleinanzeigenFür die musikalischen Höhepunkte an diesem Abend sorgten DieFantastischen Vier, ELI und Preisträger Wincent Weiss."Es war eine großartige Show. Sie hat einmal mehr unter Beweisgestellt, wie lebendig die Marke GOLDENE KAMERA gerade auch indigitalen Zeiten ist. Meine Gratulation an alle Preisträgerinnen undPreisträger", so Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKEMEDIENGRUPPE.Honorarfreies Bildmaterial zur Verleihung im Rahmen derBerichterstattung finden Sie unterhttps://www.goldenekamera.de/presse/bilder/.Alle Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019finden Sie unter: https://www.goldenekamera.de/digitalaward/Pressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell