Das sind die Preisträger der GOLDENEN KAMERA 2017

Am gestrigen Abend wurde in Hamburg dieGOLDENE KAMERA verliehen: Nationale Film- und Fernsehgrößen, Musikerund Hollywood-Stars durften sich in der erstmals von Steven Gätjenmoderierten TV-Show über den begehrten Film- und Fernsehpreis freuen.Als "Bester deutscher Fernsehfilm" wurde "Auf kurze Distanz" (DasErste) ausgezeichnet. Als "Bester deutscher Mehrteiler / Miniserie"punktete "Morgen hör ich auf" (ZDF) am Ende bei der Jury. Als "Bestedeutsche Schauspielerin" überzeugte Lisa Wagner. In der Kategorie"Bester deutscher Schauspieler" konnte Wotan Wilke Möhring dieGOLDENE KAMERA in Empfang nehmen.Als "Beste Musik International" wurde Chartstürmer und SuperstarEd Sheeran ausgezeichnet. Die Laudatio übernahm sein guter Freund,Musiker James Blunt. Sheeran bedankte sich mit seinem aktuellen Hit"Castle On The Hill" beim Publikum.Der GOLDENE KAMERA Nachwuchspreis ging in diesem Jahr an LeonardCarow, der von Sascha Grammel und "Frederic Freiherr von Furchensumpfüberrascht wurde.Caren Miosga, Marietta Slomka und Peter Kloeppel nahmenstellvertretend für ihre Redaktionen die GOLDENE KAMERA in derKategorie "Beste Information" aus den Händen von Wolf von Lojewskientgegen.Auch das Publikum durfte mitentscheiden: Als "BeliebtesteSatire-Show" stimmten die Zuschauer live in der Sendung für die"heute-show" (ZDF).Das "Lebenswerk National" ging an Dieter Thomas Heck, der miteinem Schlager-Medley von Barbara Schöneberger, Max Giesinger,Roberto Blanco und Howard Carpendale zu Tränen gerührt wurde. DenPreis bekam er von Thomas D und Smudo (Fanta 4) überreicht.Als "Bester Schauspieler International" wurde Leinwand-Star ColinFarrell ausgezeichnet. Hollywood-Star Nicole Kidman bedankte sich fürdie Trophäe als "Beste Schauspielerin International". Der Preis als"Bester Film International" ging an "La La Land". "Bei der Übergabean den Preisträger kam dann nicht Ryan Gosling, sondern ein von Jokound Klaas gut vorbereitetes Double. Glückwunsch für diesen Prank", sodie GOLDENE KAMERA. "Nächstes Mal sind wir dran, man trifft sich jabekanntlich immer zwei Mal im Leben."1200 Gäste in der Hamburg Messe erhoben sich für Jane Fonda, dievon Geraldine Chaplin die GOLDENE KAMERA für das "LebenswerkInternational" entgegennahm.