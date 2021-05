Das sind die 72 größten Bewegungen von gestern!

Die Aktien der(NASDAQ:LEDS) stiegen um 85,8% und schlossen bei einem überdurchschnittlichen Volumen bei $10,22.(NASDAQ:LQDT) sprang nach positiven Quartalsergebnissen um 37,7% auf $25,83. Die Aktien von(NASDAQ:MITO) legten um 35% zu und schlossen am Donnerstag bei $1,62. Stealth BioTherapeutics präsentierte auf der Tagung der Association for Research in Vision and Ophthalmology positive Daten aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!