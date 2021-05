Das sind die 56 größten Umsätze von gestern!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktien von(NASDAQ:BRID) stiegen um 46,2% und schlossen am Dienstag bei $20,74.(NASDAQ:SQBG) stiegen am Dienstag um 36,5% auf einen Schlusskurs von $13,20, nachdem sie am Montag um 11% gefallen waren. Die Aktien von(NYSE:DDD) legten um 35,2% zu und schlossen bei $24,03, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!