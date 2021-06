Das sind die 2 wichtigsten Prioritäten für nachhaltige Investoren

Wir alle haben unterschiedliche Prioritäten im Leben. Das gilt auch, wenn es darum geht, unser Geld zu investieren. Aber es gibt bestimmte Themen, die für nachhaltige Investoren ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.

Sehen wir uns an, was die Aufmerksamkeit derjenigen erregt, die bei ihren Investitionen ethischere Entscheidungen treffen wollen.

Was bedeutet es, ein nachhaltiger Investor zu sein?

Es gibt viel Hin und Her darüber, was eine positive Investition ausmacht.

Grob gesagt können nachhaltige Investitionen in zwei Kategorien fallen:

Investitionen, die versuchen, die Welt durch sozialen oder ökologischen Einfluss zu verbessern.

Investitionen, die kein Geld in Unternehmen stecken, deren Handlungen dem Planeten oder der Gesellschaft schaden könnten.

Offensichtlich gibt es viele Grauzonen, wenn es um diese Art des Investierens geht. ESG-Investieren zielt darauf ab, einige der Schwierigkeiten zu bewältigen. Es tut dies, indem es bestimmte Kriterien vorgibt, die erfüllt werden müssen, damit ein Unternehmen eine geeignete Investition ist. Aber es ist kein perfektes System.

Was sind die Top-Prioritäten für nachhaltige Investoren?

Eine neue Recherche des Vermögensverwalters Tribe Impact Capital zeigt einige beliebte Themen unter denen, die versuchen, nachhaltig zu investieren. Schauen wir mal, was die zwei wichtigsten Bereiche sind.

1. Klima

Es wird dich vielleicht nicht überraschen zu hören, dass positive Auswirkungen auf das Klima die Nummer eins der Prioritäten für nachhaltige Investoren sind.

Was mit dem Klima passiert, betrifft jeden auf dem Planeten, unabhängig davon, wo wir leben oder ob wir reich oder arm sind. Folglich stufen 69 % der Kunden von Tribe den Klimaschutz als eine der wichtigsten Prioritäten beim Investieren ein.

Umweltthemen sind schon seit einigen Jahren in den Schlagzeilen. Sie sind im Allgemeinen für die Menschen leicht zu verstehen. Aktien von Unternehmen, die an der grünen Transformation beteiligt sind, haben sich ebenfalls sehr gut entwickelt. Dies kann ein profitabler Platz für Investoren sein, die nach langfristigem Wachstum suchen.

2. Ausbildung

Nicht ganz so glamourös oder planetenschonend ist Bildung die Nummer zwei der Prioritäten für nachhaltige Investoren.

In Bildung zu investieren ist ein kluger Weg, um die Gesellschaft zukunftssicher zu machen und sicherzustellen, dass wir Menschen haben, die in der Lage sind, mit den Themen und Problemen von morgen umzugehen.

Es macht also Sinn, dass 68 % der Investoren diesen Bereich als einen bewerten, den sie gerne unterstützen möchten. Ein Mangel an qualitativ hochwertiger Bildung kann zu Schwierigkeiten in der Zukunft führen. Die Investoren verstehen, wie wichtig Lernen ist, weil es jede Branche und jeden Teil unseres Lebens beeinflusst.

Wie kann ich ein nachhaltiger Investor werden?

Manchmal kann es schwer sein, zu wissen, wo man anfangen soll, wenn es um nachhaltiges Investieren geht. Hoffentlich hat dir das ein wenig Inspiration gegeben.

Heutzutage ist es einfacher denn je, ein nachhaltiger Investor zu werden. Mit einem Aktiendepot kannst du in Unternehmen investieren, die sich mit Klima- und Bildungsfragen auseinandersetzen. Wenn sich das für dich nach zu viel Arbeit anhört, helfen dir die meisten Plattformen und Anbieter von Lösungen zum Investieren, ein ethisches Portfolio zu geringen Kosten aufzubauen.

Denke nur daran, dass alle Risiken beim Investieren auch für nachhaltige Investitionen gelten und du möglicherweise weniger herausbekommst, als du hineingesteckt hast. Aber zumindest kannst du dich damit trösten, dass du mit deinem Geld zu einer positiven Veränderung beiträgst.

Der Artikel Das sind die 2 wichtigsten Prioritäten für nachhaltige Investoren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool UK hat Barclays, Hargreaves Lansdown, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Mastercard und Tesco empfohlen.

Dieser Artikel wurde von George Sweeney auf Englisch verfasst und am 07.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021