silentmaxx launcht neue CUBE ART Reihe und macht Server salonfähig

Rheinbach (ots) - Mit der neuen CUBE ART Server Reihe hat silentmaxx auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise den ersten "Server für´s Auge" entwickelt, der auch designtechnisch ein Statement setzt. Als Pionier und Markführer im Bereich der leisen, lautlosen, passiv gekühlten und leistungsstarken PCs unterstützt silentmaxx seine Kunden bereits seit fast 20 Jahren bei einer konzentrierteren und rationelleren Arbeit. Den Erfolg auf dem hart umkämpften Markt sieht das inhabergeführte Unternehmen besonders in den überlegenen Technologien und unermüdlichen Verbesserungsbestrebungen begründet.Premium-Qualitäts-Produkt Made in GermanyNeben hochwertigen Komponenten führender Marken und professioneller Fertigung bestechen die neuen Xeon CUBE ART Server vor allem durch die exklusiv von silentmaxx angebotene komplett lautlose Funktionsweise. Das wartungsfreie und effektive Heat-Pipe-System sorgt auch bei voller Leistung für konzentriertes und stressfreies Arbeiten bei einem Geräuschpegel von 0 dB(A). Als Kühler dient dabei das elegante Voll-Aluminium-Gehäuse. Auch die technischen Komponenten überzeugen: Die Palette reicht vom einfachen i5 bis hin zum XEON Prozessor, die Festplattensysteme von einer einfachen SSD bis hin zum Raid 10 mit professionellem Hardware Raid-Controller. Insgesamt stehen bis zu 8x5,25 Einschübe, die mit 10 HotSwap Wechselrahmen bestückt werden können, zur Verfügung. Ein maximaler Speicher mit bis zu 128GB auf ECC REG Basis ermöglicht eine einwandfreie Anwendung.Stylisch und edel: Server mal andersBei der Entwicklung neuer, innovativer Produkte macht sich silentmaxx seine Erfahrungen und Kompetenz in der Konzeption lüfterloser PCs zunutze. Dabei versucht der Pionier stets, sich der Schnelllebigkeit des wirtschaftlichen Umfeldes anzupassen und neue, dynamische Konzepte auf den Markt zu bringen, um dem Wandel immer einen Schritt voraus zu sein. Die neuen Xeon CUBE ART Server sind stylische Cube Systeme in schlankem Gewand - angestaubte, graue Server gehören damit der Vergangenheit an. Das frische und edle Design macht die Server Reihe zu einem echten Eyecatcher: Je nach Wunsch können knallige Metallicfarben wie rot, grün, blau oder pink gewählt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, ein individuelles Logo oder einen Schriftzug in 3D einfräsen zu lassen, um den Server zu personalisieren. Ob in Praxen, Kanzleien oder als Stilobjekt im heimischen Wohnzimmer - Der silentmaxx Cube ART Server bietet für jeden Zweck die passende Konfiguration.Über silentmaxxDer deutsche Hersteller blickt auf fast 20 Jahre Erfahrung in der Konzeption lautloser PCs zurück und gilt dank Eigenentwicklungen und ständiger Innovation als Marktführer auf diesem Gebiet. Kein anderes Unternehmen stellt seit so langer Zeit erfolgreich Silent PCs her. Im Fokus steht für den Pionier dabei stets, ein konzentriertes, ergonomisches, ökologisches und lautloses Arbeits- und Freizeitumfeld zu schaffen.