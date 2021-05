silentmaxx: Bewertungen bestätigen erstklassigen Service

Rheinbach (ots) - Mit leistungsstarken PCs und Komponenten ist silentmaxx inzwischen Marktführer im Bereich der leisen und lautlosen Computer. Um seine Unternehmensgeschichte weiter erfolgreich fortzuschreiben, setzt der PC-Hersteller neben Innovation vor allem auf die Zufriedenheit seiner Kunden.Seit der Firmengründung vor 20 Jahren bietet der PC-Hersteller silentmaxx seinen Kunden leistungsstarke und innovative Produkte, die ein ergonomisches und konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Der Marktführer für leise und lautlose PCs hat es sich dabei nicht nur zum Ziel gesetzt, sich der Schnelllebigkeit des Marktes anzupassen und seine Technologie kontinuierlich zu optimieren - im Fokus stehen vielmehr auch die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher und der enge Kontakt zu den Kunden. Verbraucher, die sich für PC-Komponenten oder lautlose Computer und Laptops von silentmaxx entschieden haben, geben dem Hersteller stets wichtiges und aussagekräftiges Feedback und damit die Möglichkeit, Produkte und Services fortlaufend anpassen und optimieren zu können sowie weitere Kunden von ihren Produkten zu überzeugen. Nutzerbewertungen sind inzwischen eine einflussnehmende Grundlage für Kaufentscheidungen von Verbrauchern und überzeugen vor allem durch Transparenz: Einer Studie von Capterra zufolge haben 43 Prozent der Deutschen 2020 vor einem Kauf sechs bis zehn Kundenbewertungen gelesen. Gerade für Onlinehändler sind sie damit ein nicht zu unterschätzender Indikator für die Kundenzufriedenheit und stellen eine wertvolle Rückversicherung hinsichtlich der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen dar.Kundenbewertungen als Basis für den UnternehmenserfolgZur Bewertung von Produkten und Services haben Kunden die Wahl zwischen unterschiedlichen Plattformen - so unter anderem eKomi. Der unabhängige Online-Bewertungsdienstleister ermöglicht es, ausschließlich transaktionsbezogene Bewertungen zu veröffentlichen - es können also nur Kunden, die nachweislich ein Produkt gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen haben, eine Bewertung zum Unternehmen veröffentlichen. Als Hersteller für leise, lautlose und leistungsstarke Computer ist silentmaxx auf diesem Portal besonders positiv vertreten: Kunden schätzen vor allem die reibungslose Bestellung, Fertigung und Lieferung der Produkte sowie die Verpackung, den Support und die ausgezeichnete Qualität der geräuschlosen PCs. Dirk Heising, Gründer und Geschäftsführer von silentmaxx, weiß: "Besonders viele Stammkunden schätzen unsere Premium-Qualitäts-Produkte Made in Germany". Um seinen Kunden diese Qualität dauerhaft gewährleisten zu können, setzt der PC-Hersteller nicht nur auf innovative Produktentwicklungen, sondern auch auf entsprechende Serviceangebote.Fernwartung von silentmaxx gewährleistet reibungslos funktionierende Lautlos-PCs und -LaptopsUm den Kunden erstklassigen Service gewährleisten zu können, bietet der Computerhersteller im Help Center auf der firmeneigenen Webseite im Fall von Fragen oder Problemen verschiedene Dienstleistungen an. Ob Konfiguration, Software-Fehler oder Probleme mit Windows - Kunden können den technischen Support jederzeit sowohl via E-Mail als auch per Formular oder telefonisch anfragen. Damit möglichst schnell und präzise Lösungen angeboten werden können, stellen die Experten von silentmaxx ihren Kunden mit der Fernwartung zusätzlich eine Erweiterung zum telefonischen Support zur Verfügung - diese ist bereits beim Kauf eines silentmaxx PCs im mitgelieferten Servicepaket inkludiert. Ein qualifizierter Support-Mitarbeiter kann bei auftretenden Komplikationen auf Wunsch mit Hilfe der Fernwartungssoftware Team Viewer direkt auf den lokalen Rechner zugreifen und softwareseitige Probleme schnell und effizient lösen. Nach dem Download muss auf dem PC lediglich das Programm "silentmaxx Fernwartung" ausgeführt und Team Viewer gestartet werden. So ist sichergestellt, dass der Kunde möglichst schnell wieder ohne Störungen an seinem PC arbeiten kann.Exklusiver Service auch in schwierigen Fällen: Reparatur von defekten GerätenTreten Defekte an der Hardware auf, steht silentmaxx auch in diesem Fall mit exklusiven Serviceleistungen zur Seite. Defekte Komponenten können problemlos ausgetauscht werden. Traut es sich der Kunde nicht zu, diese selbst einzubauen oder eine Reparatur vorzunehmen, beauftragt der PC-Hersteller einen Techniker-Kollegen mit Vor-Ort-Service. Ist der Fehler komplexer oder die Behebung aufwendiger, können Kunden den Reparaturservice von silentmaxx nutzen und defekte Geräte direkt einsenden. Die Reparatur dauert inklusive Transport und je nach Defekt in der Regel zwischen drei Tagen und einer Woche. Hierbei besteht die Möglichkeit, den Status der Reparatur jederzeit zu erfragen und in Kontakt mit dem PC-Hersteller zu bleiben.silentmaxx hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen: "Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit haben für uns oberste Priorität. Wir halten intensiven Kontakt mit unseren Kunden, um genau über Wünsche und Anforderungen informiert zu sein und schnell auf die unterschiedlichsten Anfragen reagieren zu können", so Dirk Heising abschließend.Pressekontakt:silent systems® GmbHsilentmaxx®Industriestr. 40D-53359 RheinbachTel.: +49 2226 8084 0E-Mail: info@silentmaxx.dewww.silentmaxx.deOriginal-Content von: silent systems® GmbH, übermittelt durch news aktuell