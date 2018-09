Der silberne Schlüssel zur zweiten Liebe (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Lüdersburg (ots) -Der Schlüssel zur perfekten Handtasche ist Silber: SK Silver Keysteht für hochwertigste, individuelle und liebevoll-exklusivaufbereitete Unikate mit gutem Gewissen. Denn Designerin Mathildeverleiht Handtaschen aus den 60er und 70er Jahren ein neues Leben undmacht sie mit handgearbeiteten Details wie Quasten, Trageriemen,Badges und den namensgebenden Schlüssen zu angesagten It-Pieces. Sokann Frau mit bestem Gewissen Exoten wie Kroko, Schlange oderReptilleder tragen, denn für die SK Silver Key Taschen musste keinartengeschütztes Tier mehr sterben."Es gibt keine nachhaltigere Mode als Vintage", bringt DesignerinMathilde die Grundlage ihres Labels auf den Punkt. "Zugleich gibt eskaum individuellere Accessoires. Alle Taschen von SK Silver Key sindEinzelstücke, die so niemand anders besitzen wird. Diese Exklusivitätkann kein Luxuslabel bieten." Die Taschen, von denen es weltweitjeweils nur ein Exemplar gibt, sind mindestens 20 Jahre alt. Diemeisten stammen jedoch aus den 60er und 70er Jahren - "wegen dercoolen, zugleich modernen und zeitlosen Looks sind es meineLieblingsdekaden", so die Designerin. Bevor jede von ihnen einenamerikanischen Frauenvornamen mit dem glamourösen Klang vergangenerZeiten erhält, haucht Mathilde ihnen neues Leben ein: Sie werdenaufwändig aufgearbeitet und gereinigt, ihren besonderen und ganzaktuellen Look erhalten sie durch farbige Trageriemen, Henkel, langeLederquasten, Pins und Badges. Die Namen wie Bette, Victoria oderZaza werden im Label eingestickt. Ein Schlüsselrolle im Wortsinnkommt den Silver Keys zu: die individuellen silbern verchromtenSchlüssel stehen symbolisch für eine Tür zur Geschichte der Taschenund Herzen der einstigen Trägerin und schlagen gleichzeitig eineBrücke zur Gegenwert und der neuen glücklichen Besitzerin.Mathilde, die nicht nur als Designerin, sondern auch alsKünstlerin und Stylistin für internationale Modeproduktionenarbeitet, beschäftigt sich schon lange mit den Themen Kontraste,Wandel und Veränderung. Für ihre SK Silver Key Taschen kombiniert siemit ernsthafter Leichtigkeit und augenzwinkernder WertschätzungFashion und Vintage, Stile und Materialien. Jede Kundin hältschließlich ein besonderes, einzigartiges, altes und neues Accessoirezugleich in der Hand. Selbstverständlich besitzt jedes Exemplar vonSK Silver Key die Expertise eines staatlichen Gutachters, die sie alskonform mit dem Artenschutz ausweist. Einen Teil des Verkaufserlösesspendet die Designerin zudem für den Artenschutz.LYNN ist aus Cremefarbenem Reptil- und Krokoleder mit türkiserSchnalle sowie orangenen Henkeln und Quaste aus Kalbsleder und SilverKey. Unikat, 4.800 Euro.MARY ist aus türkisem Krokoleder mit langem Trageriemen in Pink,goldener Schnappschließe und Quaste in Grün sowie Silver Key, Unikat,798 Euro.ZAZA ist eine kleine cognacfarbene Krokotasche mit langemTrageriemen in Pink, silberner Schnappschließe und Kontrasten inhellgrünem Tilapialeder sowie Quaste und mit Silver Key. Unikat, 490Euro.Erhältlich im Onlineshop www.silverkey.de und ab 18.10. bei DasAtelier Hamburg Eppendorf.Über MathildeDie Modedesignerin und Künstlerin Mathilde kam als Dagmar MathildeSchneider im hessischen Dillenburg zur Welt. Sie ist Inhaberin undkreativer Kopf des deutschen Taschenlabels SK Silver Key, einerMarke, die hochwertige, liebevoll und exklusiv aufbereiteteVintage-Taschen aus Exoten- und Reptilleder führt. Zum Unikat wirdjede Tasche durch individuell ausgesuchte Trageriemen, Henkel,Quasten, Pins und die namensgebenden Schlüssel ein neues Leben.Mathilde wuchs im Umfeld des mehr als 100 Jahre alten und in dritterGeneration geführten Traditions- und Bekleidungskaufhauses ihrerFamilie auf. Dort kam sie schon früh mit Stoffen, Textilien, Lederund Accessoires in Berührung. Sie besuchte von klein auf diehauseigenen Modeschauen und nähte ihre Kleider selbst. Nach demAbitur absolvierte sie auf der Modeschule eine Damenschneiderlehremit Schwerpunkt Design und Handwerk, die sie mit Auszeichnungabschloss. Bereits in dieser Zeit begann sie Maßkleidung undAccessoires nach individuellen Kundenwünschen anzufertigen. Nach derAusbildung folgten Praktika bei diversen Modedesignern und inKostümstätten Oper Frankfurt a.M., sowie Kurse der Malerei imFrankfurter Kunstmuseum Städel. Außerdem war MATHILDE ein Jahr fürdas Designbüro von Caren Pfleger tätig. Im Anschluss daran arbeitetesie als Modestylistin auf internationalen Fotoproduktionen. AusInteresse an der Verbindung von Kunst, Kultur und Mode studierte siezudem Angewandte Textilwissenschaften an der Universität Dortmund.Heute ist sie im Bereich Still-Life, Modestyling sowie Trendberatungund Produktionsorganisation für namhafte Firmen tätig. Mathilde lebtseit zehn Jahren mit ihrem Lebensgefährten bei Hamburg.Pressekontakt:Deutschmann KommunikationNina DeutschmannBebelallee 64a22297 HamburgTel.: 040-386 77 360Fax.: 040-386 77 359E-Mail: nd@deutschmann-kommunikation.deOriginal-Content von: SK Silver Key, übermittelt durch news aktuell