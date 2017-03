Das sieht nicht gut aus bei Hugo Boss!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Liebe Leser,

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Hugo Boss, denn das Unternehmen musste weitere Ergebniseinbrüche hinnehmen. Immerhin: die Expansion dämpfte den Umsatzrückgang leicht. Volker Gelfarth hat sich dies in der letzten Woche genauer angeschaut.

Im Sinkflug! Darin befinden sich die Margen und insgesamt ging der Umsatz in den ersten 9 Monaten 2016 um 4% auf 1,97 Mrd € zurück. Auch der Gewinn brach um 44,5% auf 130,2 Mio € ein. Dabei wurden die größten Umsatzeinbußen in der Region Amerika verzeichnet, wo die Absätze um 13% auf 418,5 Mio € schrumpften.

Schließungen am Horizont! Die Umsatzkostenquote blieb stabil, doch die Fixkosten stiegen. Deshalb sollen Verkaufsstandorte, welche die Renditeerwartungen nicht erfüllen, geschlossen werden. Deshalb müssen dann auch rund 43 Mio € für Abstandszahlungen aufgewendet werden.

Positiver Ausblick! Ab dem Geschäftsjahr 2017 sollen die ersten positiven Effekte aus den Schließungen bemerkbar werden und eine Neuausrichtung der Kernmarke Boss soll das Geschäft ankurbeln. Dabei verabschiedet man sich von den Unterkategorien „Black“, „Orange“ und „Green“ und baut die günstigere Marke Hugo aus.

Zumindest das Finanzergebnis entwickelte sich aufgrund geringerer Zinsbelastung gut. Wird Hugo Boss mit der Neuausrichtung Erfolg haben? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.