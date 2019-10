Unterföhring (ots) -- Die stylische Thriller-Serie mit Carla Gugino ("San Andreas") inder Hauptrolle ab 6. Dezember auf Sky Atlantic HD- Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Von Sebastian Guitérrez ("Gothika", "Snakes On A Plane")Eine verführerische Meisterdiebin verstrickt sich ungewollt in einIntrigennetz: Sky präsentiert die stylische Thrillerserie "Jett" ab6. Dezember. Die neun Episoden der ersten Staffel sind immer freitagsab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Paralleldazu ist die Serie auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q aufAbruf verfügbar.Über "Jett":Die berüchtigte, äußerst geschickte Meisterdiebin Daisy "Jett"Kowalski (Carla Gugino) ist soeben aus dem Gefängnis entlassen wordenund möchte endlich ein ruhiges, ehrliches Leben gemeinsam mit ihrerTochter Alice (Violet McGraw) und ihrer Vertrauten Maria (ElenaAnaya) führen. Doch es kommt alles anders als geplant. IhrGelegenheits-Lover, der einflussreiche Crime Lord Charlie Baudelaire(Giancarlo Esposito), bittet sie ein allerletztes Mal um einen Job:Jett soll dem osteuropäischen Gangster Milijan Bestic (Greg Bryk),der auf Kuba lebt, einen wertvollen Ring stehlen. Jett willigt unterder Bedingung ein, dass ihre ehemalige große Liebe, der TresorknackerQuinn (Mustafa Shakir), sie bei dem Coup unterstützt. Der sitzt zwarnoch im Knast, doch Baudelaire findet einen Weg, ihn zu befreien. Vonda an liefert sich die geschickte Manipulatorin einKatz-und-Maus-Spiel mit den unterschiedlichsten Kriminellen undversucht nebenbei herauszufinden, wer sie permanent hinters Lichtführen will.Die stylische Trillerserie "Jett" besticht mit überraschendenStory-Twists, viel Action und Spannung, treffendem Dialogwitz undeiner äußerst coolen und verführerischen Hauptdarstellerin: CarlaGugino ("San Andreas", "Californication"). Produzent, Regisseur undAutor Sebastian Guitérrez, der sich schon mit den Drehbüchern von"Gothika" und "Snakes on a Plane" einen Namen machte, und im echtenLeben ihr Partner ist, setzt Cugino perfekt in Szene. Weiterebekannte Darsteller der Serie sind Giancarlo Esposito aus "BreakingBad" und Gil Bellows aus "Ally McBeal". Anders als bei den meistenThrillerserien steht in "Jett" nicht der Kriminalfall im Mittelpunkt,sondern die vielen schillernden Charaktere, die sich plaudernd,flirtend und lügend in immer größere Schwierigkeiten bringen und inWahrheit unfähig sind, ein geregeltes, ehrliches Leben zu führen.Facts:Originaltitel: "Jett", Thrillerserie, USA 2019, 1. Staffel, 9Episoden à ca. 60 Min., Drehbuch und Showrunner: Sebastian Guitérrez.Ausführende Produzenten: Sebastian Gutierrez, Carla Gugino, MarkStern, Stuart Ford, Dana Brunetti. Regie: Sebastian Guitérrez.Darsteller: Carla Gugino, Giancarlo Esposito, Elena Anaya, MichaelAronov, Gaite Jansen, Gil Bellows, Chris Backus, Gentry White, JodieTurner-Smith, Violet McGraw, Lucy Walters, Mustafa Shakir, Greg Bryk,Shiloh Fernandez.Ausstrahlungstermine:Ab 6.12.2019 immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q aufAbruf. Wahlweise in der deutschen Synchronisation oder im Original.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren derneuesten HBO-Produktionen wie "Watchmen" und "Game of Thrones - DasLied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - DieSerie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auchin englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt undkönnen somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist alseigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Wegzu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell