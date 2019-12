Unterföhring (ots) -- Die stylische Thriller-Serie mit Carla Gugino ("San Andreas") inder Hauptrolle ab 6. Dezember auf Sky Atlantic HD- Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Von Sebastian Guitérrez ("Gothika", "Snakes On A Plane")Eine verführerische Meisterdiebin verstrickt sich ungewollt in ein Intrigennetz:Sky präsentiert die stylische Thrillerserie "Jett" ab 6. Dezember. Die neunEpisoden der ersten Staffel sind immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen aufSky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu ist die Serie auch auf Sky Ticket, SkyGo und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Jett":Die berüchtigte, äußerst geschickte Meisterdiebin Daisy "Jett" Kowalski (CarlaGugino) ist soeben aus dem Gefängnis entlassen worden und möchte endlich einruhiges, ehrliches Leben gemeinsam mit ihrer Tochter Alice (Violet McGraw) undihrer Vertrauten Maria (Elena Anaya) führen. Doch es kommt alles anders alsgeplant. Ihr Gelegenheits-Lover, der einflussreiche Crime Lord CharlieBaudelaire (Giancarlo Esposito), bittet sie ein allerletztes Mal um einen Job:Jett soll dem osteuropäischen Gangster Milijan Bestic (Greg Bryk), der auf Kubalebt, einen wertvollen Ring stehlen. Jett willigt unter der Bedingung ein, dassihre ehemalige große Liebe, der Tresorknacker Quinn (Mustafa Shakir), sie beidem Coup unterstützt. Der sitzt zwar noch im Knast, doch Baudelaire findet einenWeg, ihn zu befreien. Von da an liefert sich die geschickte Manipulatorin einKatz-und-Maus-Spiel mit den unterschiedlichsten Kriminellen und versuchtnebenbei herauszufinden, wer sie permanent hinters Licht führen will.Die stylische Trillerserie "Jett" besticht mit überraschenden Story-Twists, vielAction und Spannung, treffendem Dialogwitz und einer äußerst coolen undverführerischen Hauptdarstellerin: Carla Gugino ("San Andreas","Californication"). Produzent, Regisseur und Autor Sebastian Guitérrez, der sichschon mit den Drehbüchern von "Gothika" und "Snakes on a Plane" einen Namenmachte, und im echten Leben ihr Partner ist, setzt Cugino perfekt in Szene.Weitere bekannte Darsteller der Serie sind Giancarlo Esposito aus "Breaking Bad"und Gil Bellows aus "Ally McBeal". Anders als bei den meisten Thrillerseriensteht in "Jett" nicht der Kriminalfall im Mittelpunkt, sondern die vielenschillernden Charaktere, die sich plaudernd, flirtend und lügend in immergrößere Schwierigkeiten bringen und in Wahrheit unfähig sind, ein geregeltes,ehrliches Leben zu führen.Facts:Originaltitel: "Jett", Thrillerserie, USA 2019, 1. Staffel, 9 Episoden à ca. 60Min., Drehbuch und Showrunner: Sebastian Guitérrez. Ausführende Produzenten:Sebastian Gutierrez, Carla Gugino, Mark Stern, Stuart Ford, Dana Brunetti.Regie: Sebastian Guitérrez. Darsteller: Carla Gugino, Giancarlo Esposito, ElenaAnaya, Michael Aronov, Gaite Jansen, Gil Bellows, Chris Backus, Gentry White,Jodie Turner-Smith, Violet McGraw, Lucy Walters, Mustafa Shakir, Greg Bryk,Shiloh Fernandez.Ausstrahlungstermine:Ab 6.12.2019 immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HDsowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise in derdeutschen Synchronisation oder im Original.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Watchmen" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüberhinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wiez.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie"oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischerOriginalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibelabgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. WeitereInformationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie aufwww.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. 