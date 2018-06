Ein sexy Dekolleté dank Hyaluron (FOTO)

Freising (ots) -Ein schönes Dekolleté mit glatter, strahlender Haut ist derInbegriff von Weiblichkeit und wird gerade in den Sommermonaten gerndurch raffinierte Ausschnitte betont. Doch leider sieht die Realitätoft anders aus: Die Haut am Dekolleté ist sehr zart und mit wenigUnterhautfettgewebe bedacht; zudem hinterlässt die UV-Strahlungunschöne Spuren, ist das Dekolleté doch häufig dem Sonnenlichtausgesetzt. Als Folge können schon früh Knitterfältchen auftreten,die das Dekolleté älter erscheinen lassen und von den betroffenenFrauen als störender Makel empfunden werden.Eine wirkungsvolle, minimalinvasive Therapie für eine schöne undstrahlende Haut am Dekolleté ist die Behandlung mit unvernetzterHyaluronsäure wie TEOSYAL® Redensity 1 von TEOXANE. Dabei werdenMikroinjektionen in der oberen Hautschicht flächig durchgeführt. "Dieoberflächige Injektion von TEOSYAL® Redensity 1 wirkt wie eineHautdurchfeuchtung von innen", erklärt Frau Dr. Annette Kotzur,Gründerin und Ärztliche Leiterin der Sophienklinik in Stuttgart. DasBesondere an TEOSYAL® Redensity 1 ist seine spezielle Formulierung:Neben der Hyaluronsäure versorgen 8 Aminosäuren, 3 Antioxidantien, 2Mineralien sowie Vitamin B6 die Haut am Dekolleté von innen mitwichtigen Nährstoffen und revitalisieren sie anhaltend. "Ich empfehlemeinen Patientinnen drei Behandlungen im Abstand von drei Wochen fürein optimales Ergebnis", so Dr. Kotzur weiter. "Die Haut verjüngtsich sichtbar: sie ist straffer, glatter und praller. Dadurch wirktdas Dekolleté wieder zart und verführerisch." Anschließend solltealle sechs Monate eine Auffrischung erfolgen, um den Hautzustand zuerhalten. Um den Behandlungskomfort für ihre Patientinnen zu erhöhen,führt Frau Dr. Kotzur die Behandlung mit dem TEOSYAL® Pen von TEOXANEdurch. "Durch den TEOSYAL® Pen sind die Mikroinjektionen kaum spürbarund sehr viel angenehmer", so Dr. Kotzur über die Vorteile des Pens.Der TEOSYAL® Pen ist das erste kabellose Injektionsgerät fürHyaluronsäurebehandlungen, er ist hochpräzise und vereinfacht dieInjektion.Die Sophienklinik in Stuttgart ist eine Fachklinik fürPlastisch-Ästhetische Chirurgie und als solche bietet sie die gesamteBandbreite operativer und minimalinvasiver Behandlungen an. DieGründerin der Klinik Dr. Annette Kotzur hat sich während ihrermedizinischen Laufbahn bereits sehr früh der ästhetischen Chirurgieverschrieben und ist in der Sophienklinik, die sie 2003 gründete,ausschließlich in diesem Bereich tätig. Ein besonderer Schwerpunktihrer Arbeit stellt die Gesichtschirurgie sowie die Faltenbehandlungmit minimalinvasiven Methoden dar. Als Fachärztin für Plastische undÄsthetische Chirurgie steht ihr dafür das gesamteBehandlungsrepertoire zur Verjüngung und Verschönerung des Gesichteszur Verfügung. Ihre langjährige Erfahrung hat ihr gezeigt, dass mandie Alterung effektiv hinauszögern kann, wenn man früh genug mitminimalinvasiven Methoden wie Hyaluronbehandlungen beginnt.Pressekontakt:Katja Hörnig (Marketing/ PR)08161-148050k.hoernig@teoxane.deOriginal-Content von: TEOXANE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell