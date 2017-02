selpers - Online-Plattform für Krebspatienten und Angehörige - BILD

Am 04. Februar ist Weltkrebstag: "Ich kann selbst zur Erhöhungmeiner Lebensqualität beitragen."Wien (ots) - Das Motto des diesjährigen Weltkrebstages am 04.Februar lautet "Wir können. Ich kann." DieOnline-Selbsthilfe-Plattform [selpers] (https://selpers.com/) setztgenau hier an. Hier finden Patienten und Angehörige wissenschaftlichfundierte Informationen zum Umgang mit Krebserkrankungen und konkreteAnleitungen, was sie selbst für die Verbesserung ihrer Lebensqualitättun können.Der Name selpers leitet sich von "self helpers" (englisch: self =selbst, help = helfen) ab. Selpers sind Menschen, die sich aktiv mitihrer Erkrankung, mit Möglichkeiten der Behandlung und der Erhaltungihrer Lebensqualität auseinandersetzen. Im Gespräch mit Betroffenen,ihren Angehörigen und Experten entstand unter ärztlicher Leitung dieOnline-Plattform selpers, die chronisch kranken Menschen,Krebspatienten und ihren Angehörigen dabei hilft, besser mit derErkrankung zu leben. Mit einer chronischen Erkrankung rückt diekörperliche Verfassung automatisch in den Vordergrund. Doch dieLebensqualität wird von viel mehr Dingen beeinflusst: PsychischeVerfassung, Lebensfreude, soziale Beziehungen, Familienleben undPartnerschaft gehören genauso dazu wie die Bewältigung des Alltags.Statt medizinischer Fachinformationen stehen deshalb lebensnahe Tippsim Vordergrund, die leicht umsetzbar sind. Kurse, Videointerviews,Animationen, Podcasts und Download-Materialien vermitteln das Wisseninteraktiv und leicht verständlich.Anlässlich des Weltkrebstages 2017 geht es unter dem Motto "Wirkönnen. Ich kann." um den eigenen Beitrag, den Betroffene leistenkönnen. Selpers ermuntert Krebspatienten und ihre Angehörige dazu,aktiv zu werden: Ich kann mich informieren. Ich kann selbst zurErhöhung meiner Lebensqualität beitragen. Ich kann auch mit einerKrebserkrankung am Leben teilnehmen. Patienten und Angehörige sindauf [https://selpers.com] (https://selpers.com/) herzlich willkommen.Sie finden dort nicht nur Hilfe bei der Bewältigung der Krankheit,sondern auch dabei, eine möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:speedy space ogDr. Anita HoerburgerGründerin selpers, Geschäftsführerin speedy space0043 1 595 4000anita.hoerburger@speedy-space.comwww.selpers.com, www.speedy-space.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17291/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: speedy space og, übermittelt durch news aktuell