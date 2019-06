selectION, Inc. gibt Series-A-Investition in Höhe von 4,1 Millionen USD bekannt

San Diego (ots/PRNewswire) - http://selectiontherapeutics.com/selectION, Inc., ein biotherapeutisches Unternehmen, das sich auf dieEntwicklung von Peptid-Ionenkanalblockern mit branchenführenderSelektivität konzentriert, gab heute bekannt, dass es eineInvestition in Höhe von 4,1 Millionen USD als ersten Teil seinerSeries-A-Finanzierung erhalten hat. Zu den neuen und bestehendenInvestoren gehören SDL Ventures und Global Source Ventures."selectION hat eine leistungsstarke Plattform entwickelt, umoptimale Blocker von Ionenkanal-Targets mit extrem hoher Selektivitätzu entwickeln, der sicherheitsbegrenzenden Eigenschaft von Molekülen,die auf Ionenkanäle abzielen", so Dr. Antonius Schuh, PhD, ChiefExecutive Officer und Mitbegründer von selectION und Managing Partnervon Global Source Ventures. "Die erhaltenen finanziellen Mittelwerden wir verwenden, um die präklinische Entwicklung von si-544,einem hochselektiven Peptidblocker von Kv1.3, für die potenzielleBehandlung einer Vielzahl von von Effektor-T-Gedächtniszellen-(TEM)vermittelten Krankheiten, einschließlich seltener und weitverbreiteter Autoimmunkrankheiten und Indikationen für selteneKrebserkrankungen, abzuschließen. Das Unternehmen plant mit derklinischen Entwicklung von si-544 bis spätestens Ende 2020 zubeginnen.Informationen zu selectIONselectION, Inc., San Diego, entwickelt si-544, einenhochselektiven Peptidblocker von Kv1.3, für die Behandlung einerVielzahl von von Effektor-T-Gedächtniszellen (TEM) gesteuertenKrankheiten. Das immunselektive Mittel si-544 deckt einen unerfülltenmedizinischen Bedarf, indem es die mit einer Krankheit verbundenenchronisch aktivierten TEM-Zellen hemmt und eliminiert, ohne dieschützende Immunreaktion zu beeinträchtigen. si-544 sollkrankeitsmodifizierende klinische Aktivität mit einem optimalenSicherheitsprofil verbinden.Immunselektive Therapie - Hintergrund und wissenschaftlicheBegründungTEM-Zellen spielen eine zentrale Rolle bei der frühenImmunreaktion auf pathogen abgeleitete antigenische Reize. DieKaliumkanäle Kv1.3 und KCa3.1 sind kompensatorisch und halten dieIonenhomöostase inTEM-Zellen bei Aktivierung und durchAntigenstimulation ausgelöstem Anstieg der intrazellulärenKalziumspiegel kooperativ aufrecht. Normalerweise werden aktivierteTEM-Zellen innerhalb von Tagen nach der Aktivierung eliminiert.Dennoch können einige wenige TEM-Zellen physiologischenKontrollmechanismen entkommen und in chronisch aktivierte TEM-Zellenübergehen, die aufgrund des Verlusts der KCa3.1-Expressionausschließlich von Kv1.3 abhängig werden. Deshalb sind chronischaktivierte TEM-Zellen gegenüber der Kv1.3-Blockade empfindlich. Dieselektive Blockade von Kv1.3 unterbricht gezielt nur den Signalwegvon krankheitsassoziierten, chronisch aktivierten TEM-Zellen, beendetderen Aktivierung und hemmt die pathogene Profilerationskaskade,lässt jedoch die Immunreaktion auf andere Antigene unberührt. Deshalbkann Kv1.3 als bevorzugtes Ziel für immunselektive Therapien fürzahlreiche TEM-getriebene Erkrankungen betrachtet werden.HinweiseDas Angebot und der Verkauf der vorgenannten Wertpapiere erfolgteoder wird in einer Transaktion erfolgen, die kein öffentlichesAngebot beinhaltet, und diese Wertpapiere sind nicht gemäß demSecurities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder dengeltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. DiesePressemitteilung stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar,noch wird es einen Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaatgeben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder einsolcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach denWertpapiergesetzen des jeweiligen US-Bundesstaates rechtswidrigwären.Pressekontakt:Dr. Andreas KlostermannFounder & CSOaklostermann@selectiontherapeutics.comElizabeth AndersonVP Financebanderson@selectiontherapeutics.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/895936/selectION_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: selectION, Inc., übermittelt durch news aktuell