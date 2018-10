In seinem bislang umfassendsten Handbuch lässt Island neun Isländer zu Geschichtenerzählern werden

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) -- "Inspired By Iceland", eine gemeinsame Marketinginitiative fürIsland, vereint Branchen und seine Mitarbeiter, um die Welt nachIsland zu bringen- Das Handbuch "Das A-Ö von Island" macht sich die isländischeSprache zunutze, um eine umfassende Geschichte des Landes zuerzählen- Neun Isländer erzählen in neun inspirierenden Videos "Das A-Ö vonIsland""Inspired By Iceland", eine gemeinsame Marketinginitiative fürIsland, ist für seine herzerwärmenden und humorvollen Kampagnenbekannt und hat die Branchen und Stimmen des Landes zusammengeführt,um das heutige Island ausführlich zu beschreiben. Das Ziel ist, aufIsland als hervorragendes Reiseziel, als Quelle für hochwertigeNahrungsmittel, Produkte und Erlebnisse und als erstklassiger Ort fürInvestitionen und Geschäftstätigkeiten aufmerksam zu machen.Das Handbuch "Das A-Ö von Island" ist das Ergebnis derZusammenarbeit verschiedener Branchen, das die bislangumfangreichsten Einblicke in das Leben und die Kultur in Islandvermittelt und die folgenden drei Themen ergründet:Im Punkt "Reise" tauchen Sie in die Tiefen der isländischenReiseerlebnisse ein und erfahren mehr zur Geschichte Islands als einverantwortungsbewusstes Reiseziel zu jeder Jahreszeit.Unter "Leben" erfahren Sie, wie die Isländer Innovation,natürliche Ressourcen und Kreativität erfolgreich genutzt haben.Außerdem wird die Geschichte Islands als fortschrittliche und moderneGesellschaft beleuchtet.Das Thema "Geschmack" erzählt die Geschichte von der Reinheit,Qualität und natürlichen Beschaffung der isländischen Speisen undGetränke und wie die isländischen Gerichte tief in der isländischenKultur verwurzelt sind.Das kleine nordische Land ist weltweit in Bereichen führend, die2018 von großer Relevanz sind, und dieses Handbuch umfasst dasExpertenwissen von neun Isländern, die einen Einblick in dieGesellschaft Islands gewähren. Beispielsweise spricht die First Ladyvon Island, Eliza Reid, über ihre Erfahrung mit Islandseinzigartigem, proaktivem Ansatz zur Geschlechtergleichheit: Islandist das erste Land der Welt, das ein Gesetz zur Lohngleichheitzwischen Männern und Frauen erlassen hat. Neben der Vorreiterrolle inder Geschlechtergleichheit ergründet das Handbuch die NachhaltigkeitIslands. Island ist das einzige Land der Welt, das beinahe 100 %seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnt. Des Weiteren habenmehr als 45.000 Touristen den weltweit ersten "Isländischen Schwur"geleistet, verantwortungsbewusst zu reisen.Alle Experten in diesem Handbuch berichten voller Leidenschaft vonihren Geschichten, um für Island-Fans auf der ganzen Welt einumfassendes, detailliertes und absolut intimes Porträt ihreseinzigartigen Landes zu skizzieren.Inga Hlin Palsdottir, Direktorin bei Promote Iceland, erklärt:"Es ist wichtig, dass wir die Geschichte Islands immer durch dieMenschen erzählen, die zu unserer Gesellschaft beigetragen und Islandzu dem gemacht haben, was es heute ist.Wir hoffen, dass die Geschichten unsere Experten-in unseremA-Ö-Handbuch Menschen dazu inspirieren werden, uns nicht nur zubesuchen - was wir uns selbstverständlich wünschen - sondern sie auchdazu anregen werden, mehr über unsere Kultur und unsereExportindustrien zu erfahren und zu entdecken, wie der innovativeGeist Islands die sehr hohe Lebensqualität in einem kleinen Land mitbegrenzten Ressourcen ermöglicht hat. Wir sind in einem Zeitalter, indem wir globale Kulturen teilen und dies ist genau das, was wir tun:Wir teilen unsere Kultur mit der Welt und lernen zugleich auch vonanderen Kulturen.""Das A-Ö von Island" finden Sie auf Inspiredbyiceland.com(https://www.inspiredbyiceland.com/)Pressekontakt:Ellie Nevilleellie.neville@thebrooklynbrothers.com+44(0)778-082-0444Original-Content von: Icelandic Tourism Board (Inspired By Iceland), übermittelt durch news aktuell