Nach seinem Erfolg am Mount Everest: Blinder Bergsteiger Andreas Holzer bei stern TV

"Den Gipfel zu erreichen, davon träume ich seitvielen Jahren, jetzt ist es geschehen - ich bin total berührt." Livebei stern TV hat der blinde Bergsteiger Andreas Holzer über seineerfolgreiche Gipfelbesteigung des Mount Everests gesprochen. Was erwirklich geschafft hat, sei ihm erst jetzt - durch dieBerichterstattung - bewusst geworden, so Holzer im Gespräch mitSteffen Hallaschka.Am 21. Mai 2017 um 7.10 Uhr hatte der Österreicher den Gipfel desMount Everest erreicht - als erster Blinder weltweit war ihm derAufstieg über die technisch schwierigere Nordroute gelungen. Was fürSehende unvorstellbar erscheint, ist für Holzer, der bereits imSäuglingsalter erblindete, selbst ganz normal: "Beim Gehen orientiereich mich hauptsächlich an den Geräuschen meines Vordermanns, wo icheinfach analysieren muss: Steigt der jetzt auf einen Stein oder aufein Moospolster", erklärte Holzer. Und zur Vorbereitung auf die Toursagte er: "Mein Gehirn ist nicht auf optische Reize angewiesen, weiles das nie gehabt hat. Ich habe gelernt, Informationen auf anderenWegen zu bekommen."Der Österreicher, der zuvor schon die höchsten Berge auf allenKontinenten bezwungen hatte, machte zudem deutlich, dass er sichgerne in "unbekanntem Terrain" bewege. Denn: "Wer sich im Unbekanntennicht weiterwagt, wird niemals Neuland entdecken."Auf die Frage des stern TV-Moderators, ob es manchmal vielleichtauch besser sei, nicht zu sehen, wie tief es nach unten geht, machteHolzer deutlich, dass das beim Bergsteigen eigentlich keinenUnterschied mache: "Ich weiß auch, dass es vorbei ist, wenn icheinmal daneben trete. Ich habe im Gegensatz zu Sehenden dannallerdings auch keine Kontrolle mehr, etwas auszugleichen."