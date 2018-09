Mainz (ots) -Kleines Jubiläum für den großen Schnüffler aus dem Münsterland: AmSamstag, 8. September 2018, 20.15 Uhr, ermittelt "Wilsberg" in dergleichnamigen ZDF-Krimireihe in seinem 60. Fall: "Die Nadel imMüllhaufen". Regisseur Martin Enlen hat nach dem Drehbuch von SönkeLars Neuwöhner und Natalia Geb eine besonders ausgefalleneMord-Geschichte inszeniert. Neben Leonard Lansink in der Titelrollesind auch wieder Oliver Korittke, Ina Paule Klink, Rita Russek undRoland Jankowsky mit von der Partie.Elena Warnetzki (Anne Kanis) wohnt in einer Kleingartenkolonie,fischt Lebensmittel aus Müll-Containern und führt ein Leben ohneFernseher, Computer, Smartphone und vor allem: ohne Geld. Als ihrEx-Mann, der Müllwerker Thomas Warnetzki (Christoph Jacobi),verschwindet, lässt sich Wilsberg von Elena überreden, nach ihm zusuchen. Wenig später bewahrheiten sich Elenas schlimmsteBefürchtungen: Der Vermisste ist tot, seine Leiche wird in einerMülltonne gefunden. Der Leichenfund ruft Kommissarin Anna Springer(Rita Russek) und ihren Kollegen Overbeck (Roland Jankowsky) auf denPlan.Die Ermittlungen führen Wilsberg zum Arbeitgeber des Toten, demlokalen Entsorgungsunternehmen "Mynstermyll". Dort trifft Wilsberg zuseiner Überraschung auf Patentochter Alex (Ina Paule Klink), die dorteinen neuen Job als Pressesprecherin angetreten hat. Auch sein KumpelEkki (Oliver Korittke) nimmt kurz darauf seine Arbeit bei"Mynstermyll" auf: Er soll in Wilsbergs Auftrag undercover alsMüllmann ermitteln.https://presseportal.zdf.de/pm/wilsberg-die-nadel-im-muellhaufen/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wilsbergPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell