"Ein sehr schöner, ein sehr ästhetischer Preis" / Schlagerlegende Michael Holm mit dem "SWR4 Musikpreis 2019" ausgezeichnet (FOTO)

Von "Mendocino" bis "Barfuß im Regen", von "Wart' auf mich" bis"Tränen lügen nicht" - wer heute von Schlagerklassikern spricht, meint immerauch Titel von Michael Holm. Wenn es um Schlagerlegenden geht, darf sein Namenicht fehlen. Er ist ein musikalisches Multitalent: Sänger, Komponist,Produzent, Texter, Arrangeur und Verleger. Für seine musikalischen Verdienstewurde Michael Holm jetzt mit dem "SWR4 Musikpreis 2019" ausgezeichnet. "Ichfinde diesen Preis wunderbar, weil er von SWR4 kommt. Das sind Menschen, diemich schätzen und unterstützen," so der 76-jährige Michael Holm bei derPreisverleihung. "Es ist vor allem ein sehr schöner, ein sehr ästhetischerPreis."1969 hatte er seinen großen Durchbruch mit "Mendocino". Vermutlich würde niemanddie kleine Künstlerkolonie nördlich von San Francisco kennen, hätte Michael Holmihr nicht ein musikalisches Denkmal gesetzt. Es blieb nicht bei dem einen Hit:"My Lady of Spain", "Ein verrückter Tag", "Musst du jetzt gerade gehen,Lucille", "El Lute" und viele weitere folgten. Kein Wunder, dass Holm zu denwenigen Künstlern gehört, die einen ganzen Konzertabend mit eigenen Hits füllenkönnen. Liveauftritte sind seine große Leidenschaft, bei zahlreichenVeranstaltungen von SWR4 Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren hat ihn dasPublikum dafür gefeiert."Seine Lieder berühren die Menschen." SWR4 Programmchef Matthias Stapf: "MichaelHolm, das sind mehr als 50 Jahre deutsche Musikgeschichte. Seine Lieder berührendie Menschen seit jeher und sind fester Bestandteil in unserem Hörfunkprogramm.Seine Konzerte sind ein Erlebnis. Wir freuen uns, Michael Holm damit für seinbisheriges Lebenswerk auszuzeichnen."International erfolgreichAuch international konnte Michael Holm auf sich aufmerksam machen. Ende der 70erJahre gründete er das Musikprojekt "Cusco", mit dem er vor allem in Japan,Südkorea und den USA erfolgreich war und dreimal für den US-Musikpreis "Grammy"nominiert wurde. 1998 produzierte er das Album "Danke" mit Guildo Horn und wurdesomit einer der wichtigsten Köpfe des Schlager-Revivals Ende der 90er Jahre.Verdienste um beste deutsche MusikMit dem Musikpreis von SWR4 Rheinland-Pfalz werden Künstlerinnen und Künstlerausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die beste deutsche Musik verdientmachen. Die Preisverleihung an Michael Holm fand im Rahmen des Konzertes "SWR4live" am Mittwoch, 27. November 2019, in Wissen im Westerwald statt.