Nach sehr erfolgreichem Jahr: Messe Berlin rüstet sich für die Zukunft im umkämpften Marktumfeld (FOTO)

Berlin (ots) -- Höchstleistung: 347 Millionen Euro Konzernumsatz prognostiziert- Neue Veranstaltungen stärken Position Berlins beiDigitalisierungsthemen- Massive Investitionen sichern Zukunft des Messe- undKongressstandorts BerlinDie Messe Berlin schließt das Veranstaltungsjahr 2018 mit neuerHöchstleistung und einem zweistelligen Zuwachs beim Umsatz ab.Aktuell rechnet die Messe Berlin mit einem Konzernumsatz von 347 Mio.Euro für dieses Jahr. Das entspricht einem Zuwachs von gut 12 Prozentzum Vergleichsjahr 2016 (308 Mio. Euro Umsatz) und ist damit derbeste Wert in der Unternehmensgeschichte.Nach vorläufigen Berechnungen kamen zwischen Januar und Dezembermehr als 2,5 Millionen Besucher zu den mehr als 120 Eigen- undGastveranstaltungen. Rund 40.000 Unternehmen und Institutionen ausüber 180 Ländern präsentierten sich auf den verschiedenen Events. Vonder Arbeit der Messe Berlin profitiert die Wirtschaftsregion. AufBasis von Berechnungen der Investitionsbank Berlin generiertenauswärtige Besucher und Aussteller durch ihre Ausgaben der BerlinerWirtschaft im auslaufenden Jahr einen Kaufkraftzufluss von über 1,7Milliarden Euro."Das Kongress- und Messegeschäft in Berlin wächst weiter undleistet einen immer stärkeren Beitrag zu Berlins Wirtschaft", sagteDr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin. "Vor uns liegt ein Jahrzehnt der Investitionen, um in einemzunehmend umkämpften Marktumfeld weiterhin erfolgreich zu agieren.Dabei fokussieren wir uns auf den Ausbau unseres Portfolios, dieweitere Digitalisierung des Geschäftes und die Modernisierung derInfrastruktur unseres Messegeländes. Der erfolgreiche Verlauf desJahres 2018 gibt uns Rückenwind für die anstehenden Aufgaben."