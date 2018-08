securPharm gegen Arzneimittelfälschungen: Schon mehr als die Hälfte aller Apotheken für 2019 registriert (FOTO)

Berlin (ots) -Im Kampf gegen Arzneimittelfälschungen haben schon mehr als dieHälfte aller deutschen Apotheken mit den Vorbereitungen für den Startdes europäischen Sicherheitssystems "securPharm" zum Jahresbeginn2019 begonnen. Innerhalb von vier Monaten seit Registrierungsbeginnhaben sich genau 8.284 von 15.236 Apothekeninhabern (54 Prozent) aufdem N-Ident-Portal der zuständigen Netzgesellschaft DeutscherApotheker (NGDA) angemeldet. Darüber hinaus haben die meisten Inhaberauch schon einen Legitimationsantrag mit Betriebserlaubnis undTätigkeitsnachweis hinterlegt, so dass 8.450 von 19.748 Apotheken (43Prozent) mittlerweile startklar sind. Das teilt die ABDA -Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände auf Basis eineraktuellen Auswertung mit. Die Ausstellung des N-ID-Zertifikats, dasals Voraussetzung für die Anbindung jeder einzelnen Apotheke an den"securPharm"-Server gilt, wird in den kommenden Wochen beginnen.Rechtzeitig vor dem Start des Systems am 9. Februar 2019 müssen alleApotheken die drei Phasen des Verfahrens - Anmeldung, Legitimation,Zertifikat - durchlaufen haben."Wenn die europäische Fälschungsschutzrichtlinie nächstes Jahr inKraft tritt, werden die Apotheken in Deutschland bestens vorbereitetsein, um ihre Patienten auch weiterhin mit allen notwendigenArzneimitteln zu versorgen", sagt Dr. Hans-Peter Hubmann,ABDA-Vorstandsmitglied und securPharm-Verantwortlicher. "Dass vieleApotheken sich schon zur Authentifizierung angemeldet haben, isterfreulich. Wenn dann das Ausstellen der Zertifikate beginnt und dieApotheken mit ihren Softwarehäusern 'online' gehen, wird sich zeigen,dass ein hohes Maß an zusätzlicher Sicherheit gegenArzneimittelfälschungen machbar ist." Hubmann weiter: "Zuletztmussten wir leider erleben, wie mit viel krimineller Energielebenswichtige Arzneimittel europaweit gestohlen, verschickt undanderswo wieder eingeschleust wurden. SecurPharm ist einSchutzsystem, das solchen Machenschaften einen wirksamen Riegelvorschieben kann, soll und wird. Schon deshalb sollten sich auch dieApotheken, die das noch nicht getan haben, zügig bei N-Identanmelden. Wer sich zügig registriert, garantiert auch, dass seinBetrieb im Februar 2019 rechtzeitig startklar ist."Weitere Informationen unter www.abda.de und www.securpharm.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell