secunet: Starker Ausbruch auf neues Allzeithoch!

Lieber Leser,

am 17. Mai schrieben wir: „secunet- Diese deutsche Aktie profitiert bereits von der Cyberattacke“. Darin argumentierten wir, dass neben der sowieso schon aussichtsreichen Branche „Cyber-Security“ das markttechnische Setup in der Aktienkursentwicklung von secunet interessant aussieht. Die Aktie ist zuvor aus dem bereits etablierten, langfristigen Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen und hat diesen Ausbruch seit Januar dieses Jahres korrigiert. Der Korrekturtrend wurde jedoch markttechnisch Anfang Mai beendet, kurz bevor wir die Aktie in unserem Artikel erwähnt haben.

Fundamental und technisch solide Aktie

In dieser Woche vollzieht die Aktie einen Ausbruch aus dem alten Allzeithoch bei 68,50 Euro je Aktie und wird geradewegs um 7,0 % nach oben katapultiert. Seit unserem Artikel am 17. Mai hat die Aktie somit 20,5 % an Wert hinzugewonnen. Wir wollen uns an dieser Stelle nicht mit unserer „Prophezeiung“ brüsten. Denn zugegebenermaßen könnte der Kurs in einer oder zwei Wochen auch schon wieder 10-20 % nachgeben. Was wir hervorheben wollen, ist das grundsätzliche Potential der Aktie, sowohl technisch als auch fundamental betrachtet. Für eine Portfoliobeimischung wäre der Wert daher, aus unserer Sicht, interessant. Wir werden uns deshalb demnächst die fundamentalen Daten der Aktie etwas näher anschauen, um zu prüfen, ob die Bilanzzahlen solch eine Strategie rechtfertigen könnten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.