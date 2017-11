secunet Security: Damit bekommt die Aktie gleich zwei positive Impulse!

Liebe Leser,

die secunet Security AG hat am Dienstagvormittag den Quartalsbericht für das dritte Quartal veröffentlicht. Interessant dabei ist jedoch, dass die Aktie auch aus charttechnischer Sicht an einem Ausbruch aus dem seit August bestehenden Korrekturtrend gearbeitet hatte. Die Aktie schafft den technischen Ausbruch noch in Erwartung der Ergebnisveröffentlichung. Die Ergebnisse fallen positiv aus, sodass das Unternehmen die Jahresprognosen für den Umsatz und das EBIT leicht angehoben hat. Damit bekommt die Aktie gleich zwei Impulse. Die Gesamtmarktstabilität könnte den dritten darstellen.

Solide Ergebnisse abgeliefert

Per drittes Quartal lag der Umsatz bei 37,94 Mio. Euro und damit 26 % über dem des Vorquartals. Das EBIT lag im dritten Quartal bei 5,17 Mio. Euro und damit 25 % über dem des Vorquartals. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten mit 92,7 Mio. Euro insgesamt 34 % mehr an Umsatz erzielt als im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Das EBIT stieg in diesem Zeitraum auf 10,2 Mio. Euro und damit um 113 %. Der Auftragsbestand lag 16 % über dem des Vorjahres.

Public Sector bleibt wichtigstes Segment

Das Segment Public Sector, dass den größten Anteil an den Umsätzen von 87 % getragen hatte, wies eine Steigerung von 38 % auf 80,7 Mio. Euro in den drei Quartalen des Jahres auf. Das EBIT verdoppelte sich in diesem Segment. Das kleinere Segment Business Sector verzeichnete einen Umsatzanstieg von 14 % auf 12 Mio. Euro. Das EBIT lag bei -0,5 Mio. Euro und damit unverändert zum Vorjahr. Die Jahresprognose für den Umsatz wurde leicht nach oben von zuvor 130 Mio. auf nun 140 Mio. Euro angepasst. Die EBIT-Prognose wurde von 18 auf 19 Mio. Euro angehoben.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.