secunet: Nächstes Ziel 120 Euro je Aktie?

eine meiner Lieblings-Aktien in diesem Jahr ist die secunet Security AG. Diese habe ich zu einem Preis von 55 Euro je Aktie im April ins Portfolio geholt und gleichzeitig über sie im Rahmen meiner Artikel berichtet. Eine Aktie aus dem Bereich Cyber-Security gehört aus meiner Sicht heutzutage in jedem Fall in ein Portfolio.

Aktuell notiert der Wert bei 100,30 Euro je Aktie. Teilgewinne habe ich bereits gesichert und lasse nun den Rest laufen. Zuletzt hatte die Aktie so etwas wie ein technisches Top ausgebildet. Das Allzeithoch lag bei 108 Euro je Aktie. Maßgeblich für die Top-Bildung war aus meiner Sicht allerdings die Gesamtmarktschwäche. Diese könnte sich weiter fortsetzen und die Kursentwicklung in eine Konsolidierung münden. Diese muss nicht unbedingt mit einem Einbruch einhergehen. Es könnte sich auch eine Seitwärtsphase ausbilden.

Nächstes Ziel 120 Euro?

Aus der rein markttechnischen Perspektive könnte die Konsolidierung jedoch in eine größere Korrektur übergehen, sofern der Kursbereich bei 87 Euro je Aktie unterschritten wird. Diese Korrektur könnte sich sogar bis in den Bereich unter 80 Euro je Aktie fortsetzen. Da die Aktie ein Nebenwert ist und die Liquidität hier geringer ausfällt, wäre eine volatile Bewegung im Rahmen einer Korrektur nicht ungewöhnlich. Sollte der Kurs andererseits nun sehr schnell wieder das Hoch bei 108 Euro je Aktie erreichen, wäre die Wahrscheinlichkeit auf die Trendfortsetzung wieder erhöht. Nächstes kurzfristiges technisches Ziel könnte sodann bei 120 Euro je Aktie liegen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.